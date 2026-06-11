Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Πετάξανε έξω τον Ναν με ανύπαρκτο 5ο φάουλ, έχω υποσχεθεί να μη βρίσω» – ΒΙΝΤΕΟ

Δεν κρατήθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κι αν κι είχε υποσχεθεί να μη βρίσει, μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξέφρασε τα παράπονά του για την αποβολή του Κέντρικ Ναν.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, χαρακτήρισε ανύπαρκτο το 5ο φάουλ με το οποίο αποβλήθηκε ο Αμερικάνος γκαρντ, στον 4ο τελικό του πρωταθλήματος όπου τελικά η ομάδα του επικράτησε με 93-86 του Ολυμπιακού, ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Σήμερα ημέρα που είναι έχω υποσχεθεί να μη βρίσω, δεν έχω και το κουράγιο άλλωστε. Πετάξαν τον Ναν με ανύπαρκτο 5ο φάουλ και τώρα σου λένε ντέρμπι πάμε. Τον πιο ακριβό παίκτη του παρκέ έτσι.

Φαύλος κύκλος σε κλέβουνε, αντιδράς σε τιμωρούνε, σε ξανακλέβουνε, αντιδράς, σε ξανατιμωρούνε. Να πάω να δω τρίτη παράταση, τι να δω, θα ανέβω πάνω και θα μου ρίξουν 300 χρόνια». είπε ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» στο story του.