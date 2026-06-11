Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Πετάξανε έξω τον Ναν με ανύπαρκτο 5ο φάουλ, έχω υποσχεθεί να μη βρίσω» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω Instagram, εξέφρασε έντονα παράπονα για την αποβολή του Κέντρικ Ναν με «ανύπαρκτο 5ο φάουλ» στον 4ο τελικό του πρωταθλήματος. Παρά την επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού με 93-86 και την ισοφάριση της σειράς σε 2-2, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ έκανε λόγο για «φαύλο κύκλο» αδικιών.

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Αθλητισμός

Δημήτρης Γιαννακόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε τα παράπονά του μέσω Instagram story για την αποβολή του Κέντρικ Ναν, αν και είχε υποσχεθεί να μη βρίσει.
  • Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός χαρακτήρισε «ανύπαρκτο» το 5ο φάουλ του Αμερικανού γκαρντ, στον 4ο τελικό όπου η ομάδα του επικράτησε του Ολυμπιακού με 93-86, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 2-2.
  • Στο story του, ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» δήλωσε: «Πετάξαν τον Ναν με ανύπαρκτο 5ο φάουλ… Φαύλος κύκλος σε κλέβουνε, αντιδράς σε τιμωρούνε».

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Δεν κρατήθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κι αν κι είχε υποσχεθεί να μη βρίσει, μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξέφρασε τα παράπονά του για την αποβολή του Κέντρικ Ναν.

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Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, χαρακτήρισε ανύπαρκτο το 5ο φάουλ με το οποίο αποβλήθηκε ο Αμερικάνος γκαρντ, στον 4ο τελικό του πρωταθλήματος όπου τελικά η ομάδα του επικράτησε με 93-86 του Ολυμπιακού, ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Σήμερα ημέρα που είναι έχω υποσχεθεί να μη βρίσω, δεν έχω και το κουράγιο άλλωστε. Πετάξαν τον Ναν με ανύπαρκτο 5ο φάουλ και τώρα σου λένε ντέρμπι πάμε. Τον πιο ακριβό παίκτη του παρκέ έτσι.

Φαύλος κύκλος σε κλέβουνε, αντιδράς σε τιμωρούνε, σε ξανακλέβουνε, αντιδράς, σε ξανατιμωρούνε. Να πάω να δω τρίτη παράταση, τι να δω, θα ανέβω πάνω και θα μου ρίξουν 300 χρόνια». είπε ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» στο story του.

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