Χανιά: Βράχια αποκολλήθηκαν και έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητο που ήταν εν κινήσει – «Εάν ήταν μηχανή τώρα θα είχαμε κηδεία» λέει η οδηγός

Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε νωρίτερα σήμερα (25/04) το μεσημέρι, μία οδηγός που κινούταν στην «Κακιά Στροφή», στην παλιά επαρχιακή οδό Χανίων– Κισσάμου, καθώς την στιγμή της κακοκαιρίας, βράχια αποκολλήθηκαν από την πλαγιά και έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητο.

Όπως ανέφερε στο zarpanew.gr, η οδηγός από την σφοδρότητα της πτώσης των βράχων, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο της και έσκασε το λάστιχο του οχήματος.

«Κανένας δεν έδωσε σημασία. Η ανθρώπινη ζωή είναι μηδέν! Εάν ήταν μηχανή τώρα θα είχαμε κηδεία» ανέφερε η οδηγός.

Στο σημείο κλήθηκε η Τροχαία ενώ ενημερώθηκαν και αρμόδιες υπηρεσίες για να απομακρύνουν τα βράχια από το σημείο. Ωστόσο η κατολίσθηση, γεννά ερωτήματα για την ασφάλεια των διερχόμενων από το συγκεκριμένο σημείο.

Στο σημείο υπάρχει πινακίδα προειδοποίησης για κατολισθήσεις… αλλά όπως φαίνεται τα προστατευτικά μέτρα δεν είναι αρκετά.