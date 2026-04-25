Ο Ερντογάν «ξήλωσε» τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις επιθέσεις σε σχολεία της Τουρκίας

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Διεθνή Νέα

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Ταγίπ Ερντογάν απομάκρυνε από τα καθήκοντά του τον υφυπουργό Παιδείας. Η απόφαση αυτή ελήφθη στον απόηχο των δύο πολύνεκρων ένοπλων επιθέσεων σε σχολεία στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του Απριλίου, οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε εννέα άτομα.

Με προεδρική απόφαση, ο Τζιχάντ Ντεμιρλί διαδέχεται τον Ναζίφ Γιλμάζ στη θέση του υφυπουργού Παιδείας, μετά την επίσημη παύση του τελευταίου από τα καθήκοντά του.

Οι επιθέσεις σε σχολεία

Οκτώ μαθητές ηλικίας 10 και 11 ετών, καθώς και ένας εκπαιδευτικός σκοτώθηκαν όταν έφηβος 14 ετών άνοιξε πυρ σε σχολείο του Καχραμάνμαρας.  Σύμφωνα με τις αρχές, ο 14χρονος είχε στην κατοχή του πέντε πυροβόλα όπλα και ήταν γιος πρώην διοικητή της αστυνομίας, ο οποίος συνελήφθη.

Σε άλλη επίθεση στην επαρχία Σανλιούρφα, πρώην μαθητής άνοιξε πυρ στο παλιό του λύκειο και στην συνέχεια αυτοκτόνησε.

Περιορισμοί στην οπλοκατοχή

Οι δύο επιθέσεις προκάλεσαν σοκ στην κοινή γνώμη και ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα εισαγάγει περιορισμούς στην οπλοκατοχή.

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

