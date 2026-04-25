Μακρόν στο ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ: Πρότυπο οικονομικής προόδου η Ελλάδα

Την ισχυρή στρατηγική σχέση Ελλάδας και Γαλλίας ανέδειξε ο Εμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του στο ελληνογαλλικό οικονομικό φόρουμ που διεξήχθη στο Ίδρυμα Νιάρχος, στην Αθήνα, ενώ χαρακτήρισε τη χώρα μας πρότυπο οικονομικής προόδου.

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει διμερής συνεργασία σε πολλά επίπεδα, ενώ οι μέχρι τώρα συμφωνίες μας ενθαρρύνουν να προχωρήσουμε περαιτέρω. Αναφέρθηκε στις επιτυχίες της Ελλάδας σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο μετά την κρίση που διήλθε, καθώς και ότι η Γαλλία ήταν πάντα στο πλευρό της χώρας μας απέναντι σε ένα ασύμμετρο σοκ, με το οποίο ήρθε αντιμέτωπη και χρειάστηκε να κάνει πολύ δυνατές και θαρραλέες μεταρρυθμίσεις. Ειδική αναφορά έκανε στην ανάπτυξη που ξεπέρασε τον μέσο όρο της ΕΕ και τη σημαντική πτώση της ανεργίας.

«Πραγματικά ένα υπόδειγμα, ένα μοντέλο οικονομικής προόδου είναι η χώρα σας», είπε, απευθυνόμενος όπως είπε στους επενδυτές και προσθέτοντας ότι η πρόσφατη εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup έρχεται να επιβεβαιώσει, να επισφραγίσει αυτή την εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε την ισχυροποίηση των διμερών σχέσεων και συνεργασιών, είπε ότι πάνω από 200 γαλλικές επιχειρήσεις με περισσότερους από 17.000 εργαζόμενους βρίσκονται στην Ελλάδα, οι επενδύσεις εδώ και δέκα χρόνια συνεχώς αυξάνονται ξεπερνώντας τα 2 δισ ευρώ, ενώ σημαντική είναι και η συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της τεχνητής νοημοσύνης, στις ψηφιακές υποδομές, στις ΑΠΕ με αιολικά πάρκα. «Όλες αυτές οι επενδύσεις, όλες αυτές οι επιτυχίες σηματοδοτούν αυτή την ανοδική πορεία και την επιβεβαιώνουν, αλλά δεν είμαστε στο επίπεδο των επενδύσεων που θα έπρεπε να έχουμε δεδομένης της ασφάλειας και της οικονομικής ιστορίας που ‘γράψαμε’ τα τελευταία χρόνια», συμπλήρωσε.

Μακρόν: Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα

«Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά και σίγουρα πολλά περισσότερα απ’ όσα μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις γεωοικονομικές αντιπαραθέσεις που δημιουργούν εντάσεις ο Πρόεδρος Μακρόν τόνισε ότι οι δύο χώρες μας διέπονται από γεωπραγματισμό. Δηλαδή υπεραμυνόμαστε ενός οράματος που δεν είναι συγκρουσιακό ούτε έναντι της Κίνας, ούτε με τις ΗΠΑ. Απλώς θέλει να ενισχύσει την ανεξαρτησία της Ευρώπης, την ανεξαρτησία των χωρών μας, στην άμυνα, στις νέες τεχνολογίες, στα οικονομικά και ταυτοχρόνως θέλουμε να φτιάξουμε εταιρικές σχέσεις και καινούργια σχήματα με άλλες χώρες». Τόνισε ότι Ελλάδα και Γαλλία σε αυτόν τον νέο, διαγώνιο άξονα που ονομάζεται IMEC, έχουν μία πολύ κεντρική θέση και λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις του.

«Να γίνει πιο ανταγωνιστική η Ευρώπη»

Ο Γάλλος Πρόεδρος τόνισε τη σημασία του να γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική γιατί δεν μπορεί να έχει πιθανότητες όταν είναι πιο ακριβή και πιο αργή από τους άλλους.

Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της προστασίας των ευρωπαϊκών αξιών, της διαφοροποίησής μας μέσω εταιρικών σχημάτων και συνεργασιών, αλλά και της ενίσχυσης των επενδύσεων. «Ουσιαστικά η μάχη δίνεται τώρα. Η λέξη-κλειδί είναι η επιτάχυνση» πρόσθεσε και είπε ότι και οι δύο χώρες θα υπεραμυνθούν ενός πολύ φιλόδοξου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Προέτρεψε, επίσης, ως Ευρωπαίοι να ξαναδιαβάσουμε την Καρτεσιανή σκέψη. «Οπότε ας πιστέψουμε στον εαυτό μας, ας συνεχίσουμε την προσπάθειά μας προς τα μπροστά και ζήτω η φιλία Ελλάδας – Γαλλίας».