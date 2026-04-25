Βελόπουλος: «Σόου» Μακρόν στην Αθήνα με «κομπάρσο» την Ελλάδα

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Πολιτική

Βελόπουλος, Βουλή,

Με σειρά δηλώσεων και ανακοινώσεών του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος επιτίθεται στην κυβέρνηση με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα.

«Η ΝΔ εφαρμόζει την τακτική “η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση” πιστεύοντας ότι αντί να απολογηθεί μπορεί να επιτίθεται στη δικαιοσύνη για να καλύψει τα εγκλήματα της, ξεπερνώντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη και τον χειρότερο της εαυτό, καθώς θεωρεί ότι είναι “υπεράνω του νόμου”», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, «αυτή η τακτική της ΝΔ με τις επιθέσεις στην κ. Κοβέσι παραπέμπει στο “Νόμο της Ζούγκλας”: Πρώτα να “χτυπάς” και μετά να δίνεις εξηγήσεις (Ράντγιαρντ Κίπλινγκ)…».

«Εάν η κυβέρνηση θέλει να αποδείξει ότι σέβεται την δικαιοσύνη και δεν φοβάται την ετυμηγορία της σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εμπλεκόμενες “γαλάζιες ακρίδες”, πρέπει να αποδεχτεί όχι μόνο την κ. Κοβέσι, αλλά και τους Έλληνες συναδέλφους της, χωρίς να προβάλλει προσκόμματα “παρ’ Αρείω Πάγω” στην ανανέωση της θητείας τους», αναφέρει στην τελευταία δήλωση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

“Σόου Μακρόν”

«Η Ελληνική Λύση καταδικάζει το ”σόου” Μακρόν (με ”κομπάρσο” την Ελλάδα) και την προσπάθεια του να μας φέρει σε σύγκρουση με ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία», ανέφερε σε άλλη του δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα και τις κοινές του δηλώσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, συμπλήρωσε:  «Ενημερώνουμε τον Μακρόν αλλά και τον Κ. Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα δεν ”χρειάζεται” φανταστικούς εχθρούς, διότι έχει ”πραγματικό” εχθρό, την βάρβαρη Τουρκία. Τέλος, το ότι η Ελληνική Λύση πρωτοστάτησε στην απαίτηση για απόκτηση Ραφάλ και Μπελαρά, δεν σημαίνει ότι θα επιτρέψουμε την περαιτέρω καταστροφική εμπλοκή μας στο πλευρό του φιλότουρκου Ζελένσκι και κυρίως, την διασπάθιση δημόσιου χρήματος από ”μπαρακούντα” και ”πιράνχας” τον εξοπλιστικών».

 

20:46 , Σάββατο 25 Απριλίου 2026

