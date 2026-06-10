MasterChef: Η κόκκινη μπριγάδα κέρδισε την ομαδική δοκιμασία στη λίμνη Μαραθώνα

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Η κόκκινη μπριγάδα κέρδισε την απαιτητική ομαδική δοκιμασία του MasterChef, στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 στο Star, με φόντο τη λίμνη του Μαραθώνα. Οι δύο μπριγάδες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν αρκετές και ιδιαίτερες παρασκευές, σε μία δοκιμασία που έδωσε έμφαση στις τεχνικές μαγειρέματος και στη συνολική ισορροπία των πιάτων.

Στο τελευταίο στάδιο, οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να μαγειρέψουν πανσέτες, αξιοποιώντας τη φωτιά, το καπνιστήριο και το γκριλ. Οι δύο ομάδες παρουσίασαν διαφορετικές προσεγγίσεις στην πανσέτα και στις γαρνιτούρες, ενώ οι καλεσμένοι σεφ Παναγιώτης Σιαφάκας και Ιορδάνης Τσενεκλίδης, μαζί με τους κριτές, αξιολόγησαν τις τεχνικές, τις γεύσεις και τη συνολική εικόνα των πιάτων.

Οι κριτές στάθηκαν ιδιαίτερα στο σωστό ψήσιμο της πανσέτας, στη χρήση του καπνού και στις γαρνιτούρες που συνόδευαν το πιάτο, όπως τα καρότα, οι πατάτες και οι σάλτσες. Η αξιολόγηση επικεντρώθηκε στη γευστική ισορροπία και στον τρόπο με τον οποίο κάθε ομάδα στήριξε την κεντρική παρασκευή.

Στο τελευταίο στάδιο της δοκιμασίας, οι κριτές έκριναν ότι η μπλε μπριγάδα παρουσίασε καλύτερη συνολική εικόνα, κυρίως λόγω των γαρνιτουρών και της γευστικής προσέγγισης, παρά τις μικρές αδυναμίες στην πανσέτα.

Ωστόσο, η τελική έκβαση της ομαδικής δοκιμασίας ανέδειξε νικήτρια την κόκκινη μπριγάδα. Οι κριτές αποφάσισαν ότι η κόκκινη ομάδα είχε καλύτερη συνολική παρουσία στα προηγούμενα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, στα flatbread, στα λαχανικά και στους γίγαντες, και έτσι εξασφάλισε τη νίκη με σκορ 3-1.

Στο τρέιλερ του MasterChef για το επεισόδιο της Τετάρτης 10 Ιουνίου 2026, η «μητέρα των μαχών» συνεχίζεται με μία από τις πιο χαρακτηριστικές και απαιτητικές ομαδικές δοκιμασίες του διαγωνισμού, τη viral και ιδιαίτερα αγαπητή «δοκιμασία του τοίχου».

Από τα πρώτα πλάνα του τρέιλερ, η ένταση φαίνεται αυξημένη. Οι χαρακτηριστικές ατάκες, όπως «σφαγή θα γίνει σήμερα» και «θα έχει ζόρι, θα έχει πολλή φωνή σήμερα», προϊδεάζουν για μία δύσκολη δοκιμασία στην κουζίνα του MasterChef.