Ιράν: Πύραυλοι και drones κατά αμερικανικών στόχων – Αναφορές για εκρήξεις σε πόλεις και στο Κεσμ

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Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), η οποία δημοσιεύθηκε στο Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, τοπική ώρα.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγες ώρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησαν ότι πραγματοποιούσαν αντίποινα κατά του Ιράν, μετά την κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, εκρήξεις ακούστηκαν στις ιρανικές πόλεις Σιρίκ και Μιναμπ, καθώς και στο νησί Κεσμ. Οι αναφορές αυτές καταγράφονται ενώ η στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον κλιμακώνεται.

Πηγή: CNN