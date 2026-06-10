Ιράν: Πύραυλοι και drones κατά αμερικανικών στόχων – Αναφορές για εκρήξεις σε πόλεις και στο Κεσμ

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Η ενέργεια αυτή έρχεται λίγες ώρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αντίποινα μετά την κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου, με αναφορές για εκρήξεις σε ιρανικές πόλεις και κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

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Διεθνή Νέα

Εκρήξεις από αναχαιτίσεις πυραύλων στον ουρανό πάνω από το Τελ Αβίβ, στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Φωτογραφία: Jack Guez / AFP / Αρχείο
Εκρήξεις από αναχαιτίσεις πυραύλων στον ουρανό πάνω από το Τελ Αβίβ, στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Φωτογραφία: Jack Guez / AFP / Αρχείο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).
  • Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγες ώρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησαν ότι πραγματοποιούσαν αντίποινα κατά του Ιράν, μετά την κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου.
  • Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, εκρήξεις ακούστηκαν στις ιρανικές πόλεις Σιρίκ και Μιναμπ, καθώς και στο νησί Κεσμ, εν μέσω κλιμάκωσης της στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

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Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), η οποία δημοσιεύθηκε στο Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, τοπική ώρα.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγες ώρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησαν ότι πραγματοποιούσαν αντίποινα κατά του Ιράν, μετά την κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, εκρήξεις ακούστηκαν στις ιρανικές πόλεις Σιρίκ και Μιναμπ, καθώς και στο νησί Κεσμ. Οι αναφορές αυτές καταγράφονται ενώ η στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον κλιμακώνεται.

Πηγή: CNN

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