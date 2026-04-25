«Ο 13χρονος γιος μας θα μετατρέψει το σπίτι μας σε Γεντί Κουλέ» – Το viral σημείωμα μητέρας φιλάθλου του ΟΦΗ ενόψει του τελικού Κυπέλλου

Enikos Newsroom

Αθλητισμός

ΟΦΗ

Η ένταση κορυφώνεται στις τάξεις των φιλάθλων του ΟΦΗ, ενόψει του αποψινού τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ, που διεξάγεται στον Βόλο. Οι φίλοι της κρητικής ομάδας βιώνουν με ιδιαίτερη αγωνία τις τελευταίες ώρες πριν από τη σέντρα, προσδοκώντας μια ιστορική εμφάνιση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάκτηση του τροπαίου.

Μία μητέρα ενός νεαρού οπαδού των Κρητικών ζητεί κατανόηση από τους γείτονες για τη φασαρία που θα σημειωθεί κατά τη διάρκεια του μεγάλου αγώνα σήμερα το βράδυ, καθώς όπως έγραψε στο σημείωμα, «ο 13χρονος γιος μας θα μετατρέψει το σπίτι μας σε Γεντί Κουλέ».

Το υστερόγραφο αφορά στο τραγούδι του Ακύλα για τη φετινή Eurovision που έγραψε στο τέλος: «ΟΦΗ ΦΕΡΤΟ».

ΟΦΗ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

