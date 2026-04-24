ΟΦΗ – Κόντης: «Φαβορί ο ΠΑΟΚ, αλλά και ιστορικό παιχνίδι για μας»

Στην ιστορική σημασία που έχει για τον ΟΦΗ ο αυριανός (25/4, 20:30) τελικός Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο» αναφέρθηκε ο προπονητής της κρητικής ομάδας, Χρήστος Κόντης.

Ο 51χρονος τεχνικός υπογράμμισε πως ο ΠΑΟΚ είναι το ξεκάθαρο φαβορί για το τρόπαιο, όμως επισήμανε πως και για τον ΟΦΗ το «όνειρο είναι τεράστιο».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χρήστος Κόντης στην συνέντευξη Τύπου:

Για το αν υπάρχει βάρος για τον τελικό:

«Ο τελικός είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για εμάς, για το οποίο όλη η Κρήτη και εμείς περιμένουμε. Προσπαθούσαμε να μην έχουμε στο μυαλό μας τον τελικό, εκτός από την περασμένη εβδομάδα. Φαβορί είναι ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ, τα τελευταία δέκα χρόνια έχει κατακτήσει τέσσερα κύπελλα. Είναι δύσκολο παιχνίδι.

Το όνειρο μας είναι τεράστιο. Θα παλέψουμε με όλες τις δυνάμεις μας κόντρα σε έναν πολύ αξιόλογο αντίπαλο και θα προσπαθήσουμε να το χαρούμε. Ελπίζουμε στο τέλος να καταφέρουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο».

Για την αντιμετώπιση του ΠΑΟΚ:

«Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι με την ατομική τους ποιότητα μπορούν να κερδίσουν τα παιχνίδια. Μεσοεπιθετικά, διαθέτει παίκτες με τεράστια προσωπικότητα και ταλέντο. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αύριο, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να έχουμε αυτοπεποίθηση.

Είναι σημαντικό να καταφέρουμε να κρατήσουμε αρκετή ώρα την μπάλα για να μην δεχθούμε την πίεση του αντιπάλου με την μπάλα. Το κυριότερο είναι να καταφέρουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να αποκρούσουμε τον αντίπαλο, έχοντας την μπάλα στα πόδια».

Για το γεγονός ότι ο τελικός διεξάγεται ενδιάμεσα του πρωταθλήματος:

«Δεν είμαι σίγουρος αν το timing είναι το ιδανικό. Για το format του πρωταθλήματος δεν είναι ιδανικό γιατί αν κατακτήσουμε το κύπελλο αύριο, τα Play Off 5-8 δεν θα έχουν καμία σημασία.

Νιώθουμε αυτοπεποίθηση, είμαστε σε ένα καλό momentum. Αγωνιστικά, η στιγμή είναι ιδανική για εμάς. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, έχοντας αυτοπεποίθηση ως ομάδα».