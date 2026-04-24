Μουντιάλ 2026: Νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας ο Γιώργος Δώνης

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Γιώργος Δώνης - Σαουδική Αραβία

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ανήμερα της ονομαστικής εορτής του, στις 23 Απριλίου, την οριστική συμφωνία με τον Γιώργο Δώνη. Ο Έλληνας τεχνικός αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας ανδρών έως τον Ιούλιο του 2027 και διαδέχεται τον Γάλλο Ερβέ Ρενάρ, μετά τη διευθέτηση της συμβατικής σχέσης των δύο πλευρών.

Η επιλογή του Δώνη συνδέεται με την προσπάθεια της Ομοσπονδίας να ενισχύσει τη σταθερότητα στον πάγκο ενόψει της κρίσιμης συνέχειας του προγράμματος προετοιμασίας. Η σαουδαραβική πλευρά εκτιμά ότι ο Έλληνας προπονητής διαθέτει σημαντική εμπειρία, καθώς έχει εργαστεί σε ευρωπαϊκούς συλλόγους, αλλά και στη Saudi Pro League, με θητεία στις Αλ-Χιλάλ, Αλ-Ουάχντα, Αλ-Φατέχ και, πιο πρόσφατα, στην Αλ-Καλίτζ.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία αναφέρει: «Η επιλογή του Δώνη εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ομοσπονδίας να ενισχύσει τη σταθερότητα στον πάγκο ενόψει της κρίσιμης φάσης του προγράμματος προετοιμασίας, καθώς ο Έλληνας τεχνικός διαθέτει εκτεταμένη προπονητική εμπειρία, έχοντας εργαστεί σε αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους, αλλά και σημαντική παρουσία στη Σαουδαραβική Pro League με τις Αλ-Χιλάλ, Αλ-Ουάχντα, Αλ-Φατέχ και, πιο πρόσφατα, την Αλ-Καλίτζ, γεγονός που του προσφέρει βαθιά γνώση του ποδοσφαιρικού περιβάλλοντος της χώρας.

Ο Δώνης, γνωστός και με το προσωνύμιο “The Greek Mind”, έχει κατακτήσει αρκετούς τίτλους στην προπονητική του καριέρα, με πιο χαρακτηριστικούς το πρωτάθλημα Κύπρου τη σεζόν 2013-2014, το Κύπελλο Κύπρου την ίδια χρονιά, καθώς και το King Salman Cup το 2015, το Crown Prince Cup τη σεζόν 2015-2016 και το Σούπερ Καπ Σαουδικής Αραβίας την ίδια περίοδο.

Η εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ετοιμάζεται να μπει στην τέταρτη και τελευταία φάση του προγράμματος προετοιμασίας της για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, με το νέο τεχνικό επιτελείο να στοχεύει στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία της ομάδας ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου το προσεχές διάστημα, παρουσία του τεχνικού επιτελείου, πριν από την αναχώρηση της αποστολής της εθνικής ομάδας για το τελικό στάδιο προετοιμασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες».

