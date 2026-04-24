Αγία Βαρβάρα: Σοβαρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο 19χρονες – Την έσπρωξε σε τζαμαρία

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Αγία Βαρβάρα, όπου ένας άγριος καβγάς ανάμεσα σε δύο 19χρονες παραλίγο να έχει τραγική κατάληξη. Οι δύο νεαρές, την ώρα της συμπλοκής με κλωτσιές, μπουνιές και μαλλιοτραβήγματα, έπεσαν πάνω σε τζαμαρία, η οποία έσπασε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά από τα γυαλιά.

Το Mega έφερε στη δημοσιότητα βίντεο-ντοκουμέντο από το επεισόδιο. Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στα πλάνα, οι δύο κοπέλες είχαν ήδη ξεκινήσει να συμπλέκονται, όταν στις 9:10 το βράδυ έπεσαν πάνω στην τζαμαρία. Η γυάλινη επιφάνεια θρυμματίστηκε και τα δύο κορίτσια βρέθηκαν ακριβώς από κάτω, με κομμάτια γυαλιού να πέφτουν πάνω τους.

Από τη σύγκρουση, οι δύο 19χρονες υπέστησαν βαθιά τραύματα στο πρόσωπο, στον λαιμό, στα χέρια και στα πόδια. Οι υπόλοιπες κοπέλες της παρέας έσπευσαν έντρομες να τις βοηθήσουν, όταν τις είδαν να αιμορραγούν.

«Η κόρη μου δεν χτυπάει και δεν βρίζει. Και δεν ενοχλούσε ποτέ κανέναν», λέει ο ένας γονιός, ενώ ο αδελφός της μίας 19χρονης αναφέρει: «Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που έγινε όλο αυτό. Είναι άσκοπο. Για ένα αγόρι έγινε όλο αυτό. Η μία κοπέλα ήρθε να πιάσει την αδελφή μου, την έπιασε από το κεφάλι, ξεκίνησαν να παίζουν μπουνιές και κλωτσιές, την έπιασε από το μαλλί, πέσανε πάνω στην τζαμαρία… Χάλια, έτρεχε αίμα από το κεφάλι, τα χέρια, τα μέτωπα, παντού. Ήταν γεμάτη μέσα στα αίματα».

Μάρτυρας του περιστατικού περιέγραψε επίσης τη σφοδρότητα της συμπλοκής, λέγοντας: «Τα δύο κορίτσια του σχολείου βρέθηκαν εδώ, έσπρωξαν το ένα το άλλο, έπεσαν πάνω στην τζαμαρία, ευτυχώς γλιτώσαμε τα πολύ χειρότερα».

Από την πλευρά της, η μητέρα της άλλης 19χρονης δίνει τη δική της εκδοχή για το πώς ξεκίνησε το επεισόδιο. Όπως λέει, η κόρη της δεν γνώριζε ούτε τα άλλα κορίτσια ούτε το αγόρι που φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για τον καβγά. «Η κόρη μου μού είπε: “Εγώ δεν ξέρω ούτε αυτά τα κορίτσια ούτε αυτό το αγόρι. Για ποιον λόγο ήρθαν να μου πουν ότι το κοιτάω;”. Είδαμε αυτό το αγόρι και μας είπε: “Εγώ δεν ξέρω αυτά τα κορίτσια και δεν έχω σχέση με αυτά τα κορίτσια που επιτέθηκαν στην κόρη μου”», λέει η μητέρα της 19χρονης.

Λίγη ώρα αργότερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τις δύο τραυματισμένες κοπέλες. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό και στη συνέχεια στο Θριάσιο, όπου οι γιατροί τούς έκαναν δεκάδες ράμματα.