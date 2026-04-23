Κεφαλονιά: Τι κατέθεσε ο σύντροφος της Μυρτούς – Διαπληκτίστηκε η 19χρονη με τον 66χρονο; – ΒΙΝΤΕΟ

Στην ανακρίτρια για να δώσει κατάθεση μετέβη σήμερα το μεσημέρι ο σύντροφος της 19χρονης Μυρτούς που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά.

Ο νεαρός ανέφερε όσα γνωρίζει για εκείνο το βράδυ. Ο ίδιος είχε πει πριν από μερικές ημέρες: «Ούτε με ναρκωτικά είχε σχέση η Μυρτώ. Κανένα δείγμα. Κανένα και γι’ αυτό μου κάνει εντύπωση. Εδώ ένα ποτηράκι μπύρα και δεν το έπινε. Πείτε μου και μένα να ηρεμήσω να ξέρω τι είναι αυτό. Εγώ την άφησα να βγει για ένα ποτό με τον Ο. επειδή θα έφευγε την επόμενη μέρα και τελικά “έφυγε” η Μυρτώ.»

Η μαρτυρία του αναμένεται να δώσει απαντήσεις σχετικά με την ακριβή ώρα που άφησε τη 19χρονη Μυρτώ στο σημείο που συναντήθηκε με τον 23χρονο αλλά και για τα μηνύματα που αντάλλαξε μαζί της μέσα στη νύχτα.

Τα μηνύματα της Μυρτούς με τον σύντροφό της το μεσημέρι της Τρίτης (14/2)

Μυρτώ: Θες να έρθεις να σε δω λόγο; Με είδες πριν και δεν μας χαιρέτησες

Σύντροφος: Που ρε;

Μυρτώ: Στην παραλία

Σύντροφος: Στο ορκίζομαι, δεν σε είδα

Νέο βίντεο – ντοκουμέντο

Στη δημοσιότητα έρχεται νέο βίντεο στο οποίο αποτυπώνεται μία ακόμη αντίφαση του 23χρονου. Συγκεκριμένα, ο 23χρονος απέκρυψε από τις αρχές τη συνομιλία και τις βιντεοκλήσεις που είχαν με τον 66χρονο άντρα. Στην κατάθεσή του είχε υποστηρίξει πως πριν μεταβούν στο ξενοδοχείο, καθόταν με τη Μυρτώ σε ένα παγκάκι.

«Είπαμε να βρεθούμε με τη Μυρτώ για ένα ποτό. Εκείνη ήταν ήδη έξω με ένα αγόρι. Κανονίσαμε να βρεθούμε κοντά στο γυμναστήριο και βρεθήκαμε στις 23.30. Από εκεί πήγαμε με τα πόδια σε ένα παγκάκι στην πλατεία» είχε καταθέσει.

Στο βίντεο φαίνεται ο 23χρονος, ο οποίος μόλις έχει φτάσει στην πλατεία. Έχει σακίδιο στην πλάτη και φορά ζακέτα με κουκούλα. Η ώρα είναι 23.12. «Εγώ βγήκα με την Μυρτώ και την άφησα να βγει για ποτό με τον φίλο της. Μου λέει “να πάω για ένα ποτό με τον Ο γιατί αύριο φεύγει”. Δεν μπορούσα κι εγώ να της πω μην πας, μην κάνεις κάτι, το οτιδήποτε».

Στις 23.20 ο 23χρονος κάθεται μόνος του σε ένα παγκάκι. Όχι με τη Μυρτώ δηλαδή όπως είχε πει αρχικά. Στις 23.24 κινείται προς το στενό που είχε αφήσει ο φίλος της τη 19χρονη. «Την άφησα κοντά σε ένα σημείο που ήταν ο Ο γιατί εγώ δεν, ούτε να τον δω δεν ήθελα. Την άφησα λίγο πιο μακριά.»

Όμως, ο 23χρονος επιστρέφει στο παγκάκι, κάθεται πάλι για λίγο και στις 23.28 φεύγει ξανά και κατευθύνεται στο στενό που ήταν η Μυρτώ. Στις 23.28 γίνεται η βιντεοκλήση στον 66χρονο με την κοπέλα να έχει δίπλα της ένα σακίδιο, ίσως αυτό που είχε ο 23χρονος.

Υπήρξε διαπληκτισμός με τον 66χρονο;

Η ανάκριση παραμένει ανοικτή με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει αυτοψία στον χώρο του καταλύματος παρουσία ανακριτή.

Σύμφωνα με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, τη δεύτερη φορά που πήγε στο δωμάτιο η Μυρτώ τσακωνόταν με κάποιον. Άκουσε την κοπέλα να μιλάει έντονα με κάποιον στο τηλέφωνο.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια της κοπέλας υποστηρίζει πως θα υπάρξουν νέες διώξεις και εις βάρος καινούργιου προσώπου.

Η επικοινωνία της Μυρτούς, την οποία αναφέρει ο πρώην αρσιβαρίστας, είναι γύρω στις 4 τα ξημερώματα.

«Τη Μυρτώ τη γνώριζα μόνο φυσιογνωμικά. Με πήρε τηλέφωνο ο ξάδελφός μου ο 23χρονος και πήγα στο ξενοδοχείο. Με ρώτησε αν μπορώ να βρω ουσίες. Του είπα ότι δεν ασχολούμαι με αυτά και δεν έχω αλλά ότι μπορώ να πάρω κάποια τηλέφωνα. Δεν είμαι έμπορος. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί φοβάμαι για την οικογένειά μου. Η πρώτη ποσότητα κόστιζε 80 ευρώ. Πήγα στο ξενοδοχείο, όπου πίναμε ποτό και κάναμε χρήση.

Οι δυο τους επέμεναν να φέρω κι άλλο. Έφυγα κι όταν γύρισα η κοπέλα τσακωνόταν με κάποιον στο τηλέφωνο. Κάποιον έβριζε. Δεν γνώριζα αν μιλούσε με τον 66χρονο. Μετά έκανε μόνη της χρήση. Σε 10 – 15 λεπτά άρχισε να κάνει σπασμούς. Σκέφτηκα ότι ήταν επιληπτική κρίση. Έσκυψα πάνω της και με όλη μου τη δύναμη έβαλα μέσα στο στόμα της το χέρι μου για να μη γυρίσει η γλώσσα της. Δεν την ακούμπησε ποτέ. Την άλλη μέρα έμαθα ότι πέθανε και δεν το πίστευα. Μίλησα και με τους άλλους δύο και νόμισαν ότι τους έκανα πλάκα. Στο ΕΚΑΒ είπα ότι τη βρήκαμε εκεί γιατί φοβήθηκα να πω ότι ήταν μαζί μας. Δεν καθάρισα ποτέ το δωμάτιο. Πήγα να ενημερώσω τον 23χρονο τι είχε συμβεί με το ασθενοφόρο» είπε ο 26χρονος.