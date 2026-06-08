Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (8/6) – Πού θα δείτε το Game 3 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό

Το Game 3 των τελικών της Greek Basketball League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαχτσεσεχίρ – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Basket League 3ος Τελικός Greek Basketball League
22:10 Novasports Start Γαλλία – Βόρεια Ιρλανδία Φιλικός