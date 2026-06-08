Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (8/6) – Πού θα δείτε το Game 3 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Δευτέρας (8/6) περιλαμβάνει τον τρίτο τελικό της Greek Basketball League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Παράλληλα, μεταδίδονται αγώνες τένις από το ATP 250 Στουτγκάρδη, παιχνίδια της Turkish Basketball Super League και ένα φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Game 3 των τελικών της Greek Basketball League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Ο 3ος Τελικός της Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού θα μεταδοθεί στις 21:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
  • Το πρόγραμμα των μεταδόσεων περιλαμβάνει επίσης αγώνες τένις από το ATP 250 της Στουτγκάρδης, καθώς και αναμετρήσεις από την Turkish Basketball Super League.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το Game 3 των τελικών της Greek Basketball League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαχτσεσεχίρ – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Basket League 3ος Τελικός Greek Basketball League

22:10 Novasports Start Γαλλία – Βόρεια Ιρλανδία Φιλικός

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