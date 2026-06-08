Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (8/6) – Πού θα δείτε το Game 3 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Δευτέρας (8/6) περιλαμβάνει τον τρίτο τελικό της Greek Basketball League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Παράλληλα, μεταδίδονται αγώνες τένις από το ATP 250 Στουτγκάρδη, παιχνίδια της Turkish Basketball Super League και ένα φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα.