Μαρία Ιωαννίδου για Δημήτρη Παπάζογλου: «Εγώ σχεδόν τον έμαθα χορό – Αυτά είναι φθηνά για εμένα»

Τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημήτρη Παπάζογλου για την ίδια, σχολίασε η Μαρία Ιωαννίδου σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου. Η καλλιτέχνις δεν έκρυψε την ενόχλησή της με τα όσα είπε ο χορογράφος για εκείνη, τονίζοντας ότι «εγώ σχεδόν τον έμαθα χορό».

Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπάζογλου, η Μαρία Ιωαννίδου είπε: «Δεν ντρέπεται λίγο; Να μην τον βρίσω, γιατί θα έρθω στο ίδιο επίπεδο.

Τον Παπάζογλου τον είχα στο μπαλέτο μου. Εγώ σχεδόν τον έμαθα χορό. Ήταν ένα παιδί που δεν είχε καμία ιδιαίτερη παρουσία, καμία ιδιαίτερη τεχνική, και όλα αυτά του τα προσέφερα εγώ».

«Είναι ντροπή του»

Συνεχίζοντας, η καλλιτέχνις ανέφερε πως: «Τώρα, τι τον έπιασε ξαφνικά, ύστερα από τόσα χρόνια, να ασχοληθεί μαζί μου και μάλιστα με τέτοιους τρόπους, απορώ. Είναι ντροπή του. Αυτός χορεύει, εγώ χορεύω, παρ’ όλο που έχει αντιρρήσεις… Είναι γελοίο.

Δηλαδή, η δασκάλα του δεν χορεύει; Δηλαδή ήταν σε μία δασκάλα, γιατί βασικά δασκάλα του ήμουν, που δεν ήξερε χορό; Έλα μωρέ, αυτά είναι φθηνά για εμένα. Τώρα θα ασχοληθώ με τον Παπάζογλου;».