Μαρία Ιωαννίδου για Δημήτρη Παπάζογλου: «Εγώ σχεδόν τον έμαθα χορό – Αυτά είναι φθηνά για εμένα»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Μαρία Ιωαννίδου

Τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημήτρη Παπάζογλου για την ίδια, σχολίασε η Μαρία Ιωαννίδου σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου. Η καλλιτέχνις δεν έκρυψε την ενόχλησή της με τα όσα είπε ο χορογράφος για εκείνη, τονίζοντας ότι «εγώ σχεδόν τον έμαθα χορό».

Ξέσπασε η Μαρία Ιωαννίδου μετά τα σχόλια Παπάζογλου: «Δεν έκανε καριέρα, αστεία υπόθεση – Κλείσε το στόμα σου»

Συγκεκριμένα, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπάζογλου, η Μαρία Ιωαννίδου είπε: «Δεν ντρέπεται λίγο; Να μην τον βρίσω, γιατί θα έρθω στο ίδιο επίπεδο.

Τον Παπάζογλου τον είχα στο μπαλέτο μου. Εγώ σχεδόν τον έμαθα χορό. Ήταν ένα παιδί που δεν είχε καμία ιδιαίτερη παρουσία, καμία ιδιαίτερη τεχνική, και όλα αυτά του τα προσέφερα εγώ».

Δημήτρης Παπάζογλου για Μαρία Ιωαννίδου: «Χωρίς να θέλω να την προσβάλλω, δεν μου άρεσε σαν χορεύτρια»

«Είναι ντροπή του»

Συνεχίζοντας, η καλλιτέχνις ανέφερε πως: «Τώρα, τι τον έπιασε ξαφνικά, ύστερα από τόσα χρόνια, να ασχοληθεί μαζί μου και μάλιστα με τέτοιους τρόπους, απορώ. Είναι ντροπή του. Αυτός χορεύει, εγώ χορεύω, παρ’ όλο που έχει αντιρρήσεις… Είναι γελοίο.

Δηλαδή, η δασκάλα του δεν χορεύει; Δηλαδή ήταν σε μία δασκάλα, γιατί βασικά δασκάλα του ήμουν, που δεν ήξερε χορό; Έλα μωρέ, αυτά είναι φθηνά για εμένα. Τώρα θα ασχοληθώ με τον Παπάζογλου;». 

Μαρία Ιωαννίδου: «Δεν έχω κάνει ούτε μπότοξ – Τρώω ό,τι θέλω και δεν παχαίνω»

Πάνω από 6 εκατ. πολίτες έχουν συμμετάσχει στο «Προλαμβάνω»-200.000 έγκαιρες διαγνώσεις

Είναι τελικά επικίνδυνο να κοιμάστε στην αριστερή πλευρά; Τι απαντά κορυφαίος καρδιολόγος

Δημόσιο: Τα SOS για 50.000 νέους συνταξιούχους – Τι ισχύει για τα πλασματικά έτη

Ακίνητα: Εξώσεις express για απλήρωτα ενοίκια – Τι αλλάζει από την 1η Μαΐου

Εργαζόμενοι σε απόγνωση – Οι εργοδότες τούς αναγκάζουν να εκπαιδεύσουν τους AI αντικαταστάτες τους

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
01:20 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Χριστίνα Μπόμπα: «Σήμερα είχα μια δύσκολη και απαιτητική μέρα…» – Το μήνυμα στο Instagram και η οικογενειακή φωτογραφία

Η Χριστίνα Μπόμπα είναι μία από τις πιο επιτυχημένες Ελληνίδες στον κόσμο των μέσων κοινωνικής...
22:40 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Νίκος Αποστολόπουλος: «Πρέπει να κάνω μία εγχείρηση – Τους είπα ότι δεν δέχομαι το τιτάνιο και θέλω να μου βάλουν πλάκες χρυσού»

Στο πρόβλημα που περνάει με την υγεία του αναφέρθηκε ο Νίκος Αποστολόπουλος, σε συνέντευξη που...
22:21 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Συγκινεί η Λένα Μαντά: «Πάντως το σπίτι χωρίς Γιώργο δεν έμεινε…»

Μία νέα και άκρως συγκινητική ανάρτηση πραγματοποίησε η Λένα Μαντά, την Πέμπτη 23 Απριλίου, στ...
21:12 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Αθηνά Ωνάση: Η νέα εμφάνιση σε επίδειξη μόδας στη Βαρκελώνη – Βίντεο

Μία νέα δημόσια έξοδο πραγματοποίησε η Αθηνά Ωνάση, σε επίδειξη μόδας στη Βαρκελώνη. Η εγγονή ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»