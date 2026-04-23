Φαίη Ξυλά: «Δεν υπάρχει στο μυαλό μου το να παντρευτώ ξανά…» – Η εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν το πρωί της Πέμπτης 23 Απριλίου, η Φαίη Ξυλά. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η ταλαντούχα ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή και αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να προχωρήσει σε ένα δεύτερο γάμο και να αποκτήσει ακόμα ένα παιδί.

Συγκεκριμένα, η Φαίη Ξυλά στη συνέντευξή της στον Γιώργο Λιάγκα, εξομολογήθηκε πως: «Δεν υπάρχει στο μυαλό μου το να παντρευτώ ξανά. Δεν ξέρω, η ζωή είναι απρόβλεπτη, αλλά όχι, δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι. Ούτε το να κάνω και άλλο παιδί είναι κάτι που το σκέφτομαι. Αλλά ξέρεις, δεν λέω ποτέ όχι, γιατί στη ζωή μας δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα. Αλλά στη σκέψη μου δεν υπάρχει».

«Είναι κάτι που το συζητάμε ούτως ή άλλως»

Σε ερώτηση για το αν έχει σκεφτεί το πώς θα το συζητήσει με το παιδί της, άμα της τύχει ένα μεγάλος έρωτας, η γνωστή ηθοποιός απάντησε: «Φυσικά και το έχω σκεφτεί, και φυσικά συζητάω με τον γιο μου και για αυτό το κομμάτι».

«Το συζητάω, γιατί θέλω να ξέρει ότι και η μαμά του και ο μπαμπάς του δεν είναι μόνο γονείς, είναι και άνθρωποι και μπορεί να έχουν έναν σύντροφο. Θέλω να διαχωρίζει τα πράγματα το παιδί μου, να ξέρει ότι αυτό δεν επηρεάζει την σχέση που έχουμε μαζί του, είτε εγώ είτε ο μπαμπάς του. Οπότε είναι κάτι που το συζητάμε ούτως ή άλλως», συνέχισε η Φαίη Ξυλά.