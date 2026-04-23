Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Σήμερα η ημέρα είναι λίγο…» – Η συγκίνησή του και η αγκαλιά της Φαίης Σκορδά

Φορτισμένος ήταν κατά την έναρξη της εκπομπής «Buongiorno» ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Σήμερα, είναι του Αγίου Γεωργίου και, όπως εξήγησε ο δημοσιογράφος, γιόρταζαν και οι δύο γονείς του…

«Πώς είμαστε;» ρώτησε η Φαίη Σκορδά και όταν είδε ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν είχε την ίδια διάθεση, όπως συνήθως, του είπε: «Τι έγινε;».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε: «Όχι, τίποτα, εντάξει… Σήμερα η ημέρα είναι λίγο… Γιόρταζαν και οι δύο γονείς μου σήμερα, Γιώργος και Γεωργία».

Η Φαίη Σκορδά σηκώθηκε από τη θέση της και αγκάλιασε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Μία αγκαλίτσα να σου κάνω, μια μεγάλη αγκαλίτσα».

