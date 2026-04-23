Forbes: Ο πλούτος των Ρώσων δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 11% παρά τον πόλεμο και τις κυρώσεις

Ευανθία Τασσοπούλου

Oικονομία

Forbes Ρώσοι

Οι Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι αύξησαν τον πλούτο τους κατά 11%, φτάνοντας στο επίπεδο ρεκόρ των 696,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τον τελευταίο χρόνο, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις αυστηρότερες δυτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί ποτέ σε μια μεγάλη οικονομία, σύμφωνα με το Forbes Russia.

Οι πλουσιότεροι άνδρες της Ρωσίας συνδέονται όλοι με τα τεράστια αποθέματα φυσικών πόρων που η Ρωσία εξάγει στις παγκόσμιες αγορές εδώ και δεκαετίες – και ο πλούτος τους έχει αυξηθεί καθώς οι διαταραχές στις εμπορικές ροές έχουν αυξήσει τις τιμές των βασικών προϊόντων – αν και το Forbes σημείωσε ότι δεν υπήρχαν νέα ονόματα στην κορυφή της λίστας.

Το Forbes κατέταξε τον Alexei Mordashov, γενικό διευθυντή της επενδυτικής εταιρείας Severgroup, ως τον πλουσιότερο δισεκατομμυριούχο της Ρωσίας, με περιουσία 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένη κατά 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με την περσινή κατάταξη.

Ο Alexei Mordashov με τον Πούτιν

Ο Vladimir Potanin, επικεφαλής της Interros και παραγωγός μετάλλων Nornickel (GMKN.MM), με περιουσία 29,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατατάχθηκε από το Forbes ως ο δεύτερος πλουσιότερος στη Ρωσία.

Ο Vagit Alekperov, πρώην επικεφαλής της Lukoil (LKOH.MM), κατέλαβε την τρίτη θέση με περιουσία 29,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και ο Leonid Mikhelson, Διευθύνων Σύμβουλος της Novatek (NVTK.MM), και η οικογένειά του κατατάχθηκαν τέταρτες με περιουσία 28,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε το Forbes.

Όπως αναφέρει το Reuters, κάποτε θεωρούνταν μερικοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη, αλλά ο πλούτος των Ρώσων δισεκατομμυριούχων, πολλοί από τους οποίους δημιούργησαν τεράστιες περιουσίες στο χάος που ακολούθησε την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, είναι πλέον πολύ μικρότερος από αυτόν των κορυφαίων Αμερικανών τεχνολογικών γιγάντων.

Ο Έλον Μασκ ηγείται της παγκόσμιας λίστας του Forbes με τους πλουσιότερους με περιουσία 839 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Λάρι Πέιτζ της Google κατατάσσεται δεύτερος με περιουσία 257 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

ΕΟΔΥ: Ένας θάνατος από γρίπη και 41 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα

Άδωνις Γεωργιάδης: Εισαγωγές φαρμάκων και αύξηση τιμής αν δεν αναβληθεί το Urban Management Directive

Πιερρακάκης: Με τον Ντομπρόβσκις συμφωνήσαμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πέρα από τη διαχείριση των κρίσεων

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Εκταμίευση πόρων ύψους 1,18 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα

Το έξυπνο εργαλείο της Google για φθηνότερα ξενοδοχεία – Πώς η νέα λειτουργία σας γλιτώνει χρήματα στις διακοπές σας

Τα 4 ζώδια που ερωτεύονται πάντα ανθρώπους που δεν πρέπει
περισσότερα
19:05 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Λέσβος – Αφθώδης πυρετός: Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και απαλλαγή από δημοτικά τέλη για τους πληγέντες

Την επέκταση των μέτρων αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων αλλά και της απαλλα...
15:33 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Μαρινάκης για δημόσιο χρέος: Πόσο έχει μειωθεί από το 2020 και μετά στην Ελλάδα – Δείτε πίνακες

«Το 2025 το δημόσιο χρέος της Ελλάδας μειώθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας τον τ...
08:32 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ετήσιο επίδομα σε συνταξιούχους και ευάλωτους: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για όλες τις αλλαγές –Τι θα ισχύσει για την ετήσια αύξηση

Τον Νοέμβριο του 2026 θα καταβληθεί το διευρυμένο ετήσιο επίδομα στα 300 ευρώ καθαρά από 250 ε...
07:36 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Καταβάλλονται αύριο 1,3 εκατ. ευρώ για κύριες και επικουρικές συντάξεις – Όλες οι πληρωμές

Συνολικά 1.366.334.451,81 ευρώ θα πληρώσουν έως αύριο, 24 Απριλίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 2.66...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης