Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Καταιγιστικές εξελίξεις και σκληρές συγκρούσεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς

Καταιγιστικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» από την Δευτέρα έως την Τετάρτη στις 23:30, την Πέμπτη με διπλό επεισόδιο στις 22:00 και την Παρασκευή στις 23:00, στον Alpha.

Η Ιουλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοκαριστική εξέλιξη μετά τη σύλληψη του Φωκά για το εργατικό ατύχημα, ενώ η Πολυξένη παλεύει με τη μοναξιά της. Την ίδια στιγμή, οι οικογενειακές και οικονομικές πιέσεις οδηγούν την Ασπασία και τον Σταύρο σε σύγκρουση, ενώ νέα προβλήματα φέρνουν αναστάτωση στις ζωές της Μαγδαληνής και της Μελισσάνθης.

Τι θα δούμε αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα

Δευτέρα 8 Ιουνίου – Επεισόδιο 65

Η Πολυξένη περνά μια δύσκολη νύχτα, παλεύοντας με την αίσθηση της μοναξιάς και της εγκατάλειψης, βρίσκοντας προσωρινή στήριξη σε πρόσωπα που της θυμίζουν ότι δεν είναι εντελώς μόνη. Η Ιουλία έρχεται αντιμέτωπη με μια αιφνίδια και σκληρή πραγματικότητα, καθώς συλλαμβάνουν τον Φωκά ως υπαίτιο για το εργατικό ατύχημα.

Η Ασπασία, πιεσμένη από τις εξελίξεις με τη Στέλλα και την οικονομική ασφυξία, συγκρούεται με τον Σταύρο, καθώς γίνεται φανερό ότι οι μεταξύ τους ισορροπίες δοκιμάζονται σοβαρά. Η Μαγδαληνή έρχεται αντιμέτωπη με αλλαγές γύρω της που την αναγκάζουν να επανεξετάσει τον τρόπο ζωής και τις αξίες της, ενώ ζητήματα από το παρελθόν της οικογένειας επιστρέφουν και προκαλούν ανησυχία. Η Μελισσάνθη καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες προσωπικών επιλογών, την ώρα που μια απρόσμενη περιπέτεια υγείας μέσα στην οικογένεια την φέρνει αντιμέτωπη με τους βαθύτερους φόβους της.

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Όλγα Αλεξοπούλου, Ηλίας Βαλάσης, Ειρήνη Βαλατσού, Δημήτρης Γκουτζαμάνης, Μαριέλα Δουμπού, Έλενα Θέου, Μιχάλης Καλιότσος, Γιώργος Καπινιαρης, Κώστας Κάππας, Δημήτρης Καραγιάννης, Χριστιάννα Καραναστάση, Περικλής Κασσανδρινός, Λευτέρης Καταχανάς, Αστέρης Κρικώνης, Νίκη Λάμη, Νικόλας Λελεδάκης, Μελίνα Λεφαντζή, Τζωρτζίνα Λιώση, Βέρα Μακρομαρίδου, Τόνια Μαράκη, Έλενα Μεγγρέλη, Αλίκη Μπακέλλα, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Σύνθια Μπατσή, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αλεξάνδρα Παπαϊωάννου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Ευθυμία Πτωχή, Ρένος Ρώτας, Αναστασία Τσιλιμπίου, Σόλων Τσούνης, Γιώργος Φλωράτος

Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 – Επεισόδιο 66

Η Μαγδαληνή προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες στο σπίτι, όμως απρόσμενες παρουσίες και παλιές εκκρεμότητες υπενθυμίζουν ότι τίποτα δεν έχει κλείσει οριστικά. Η Ιουλία βρίσκεται αντιμέτωπη με την πίεση και την οργή που ξεσπά γύρω από την υπόθεση του Φωκά, την ώρα που μια απρόβλεπτη εξέλιξη δημιουργεί ρωγμές στην εικόνα που μέχρι τώρα θεωρούνταν δεδομένη. Η Πολυξένη αιφνιδιάζεται από την επίσκεψη της μητέρας της, Θεοδώρας, φέρνοντας μαζί της οικειότητα αλλά και ερωτήματα που είχαν μείνει καιρό θαμμένα.

Η Μελισσάνθη, ανακουφισμένη από μια προσωρινή ηρεμία στην οικογένεια, βρίσκεται ξανά σε συναισθηματική αμηχανία μετά από μια συνάντηση που την αναγκάζει να δει το παρελθόν της με άλλο μάτι. Η Ασπασία και ο Σταύρος καλούνται να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη οικογενειακή συζήτηση, καθώς η πραγματικότητα μιας σοβαρής κατάστασης αλλάζει τον τρόπο που βλέπουν το μέλλον.

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Νικόλας Αγαπίου, Ηλίας Βαλάσης, Ειρήνη Βαλατσού, Ηλέκτρα Γεννατά, Πάνος Γκολφινόπουλος, Μαριέλα Δουμπού, Έλενα Θέου, Άννη Θεοχάρη, Δημήτρης Καραγιάννης, Γαρυφαλλίνα Κοντοζού, Νίκη Λάμη, Βέρα Μακρομαρίδου, Τόνια Μαράκη, Ανδρομάχη Μαρκοπούλου, Έλενα Μεγγρέλη, Αλίκη Μπακέλλα, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Γιάννης Σιδηρόπουλος, Σόλων Τσούνης

Τετάρτη 10 Ιουνίου – Επεισόδιο 67

Η Ιουλία νιώθει να καταρρέει κάτω από το βάρος της κοινωνικής πίεσης και της δημόσιας οργής, καθώς οργισμένοι συγγενείς των θυμάτων βρίσκονται στο κατώφλι της και ζητούν δικαίωση. Παράλληλα, καταφτάνουν τα πεθερικά της στη Ρόδο για να την στηρίξουν ενώ ο Φωκάς ορμάει στον Κολιοπάνο μετά τα κατάφωρα ψέματά του. Η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με μια απόφαση που αφορά τη Στέλλα και την αφήνει διχασμένη ανάμεσα στη λογική και τον φόβο της απώλειας. Η Μαγδαληνή συγκρούεται με τον Ιάκωβο, καταλαβαίνοντας πως όσα θεωρούσε ξεκαθαρισμένα εξακολουθούν να έχουν συνέπειες.

Η Μελισσάνθη βλέπει την καθημερινότητά της να κλονίζεται από μια απρόσμενη απαίτηση που αφορά το μέλλον της, βάζοντάς την σε σκέψεις για όρια που δεν είχε μέχρι τώρα θέσει. Η Πολυξένη, εξαντλημένη από τις απαιτήσεις της δουλειάς και το συναισθηματικό φορτίο, προσπαθεί να κρατήσει τον έλεγχο, ενώ η εμφάνιση του νέου φλερτ στη ζωή της, της ξυπνά αναμνήσεις.

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Δημήτρης Αριανούτσος, Ηλίας Βαλάσης, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Μαριέλα Δουμπού, Έλενα Θέου, Κώστας Κάππας, Δημήτρης Καραγιάννης, Νίκη Λάμη, Νικός Λελεδάκης, Τζωρτζίνα Λιώση, Τόνια Μαράκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Μήλιας, Αλίκη Μπακέλλα, Άλκης Νεστορίδης, Ευθυμία Πτωχή, Δήμητρα Στογιάννη, Αναστασία Τσιλιμπίου, Σόλων Τσούνης

Πέμπτη 11 Ιουνίου – Επεισόδιο 68

Η Πολυξένη επιστρέφει μόνη στο σπίτι μετά την παράσταση, εμφανώς κουρασμένη και χωρίς διάθεση για συζητήσεις, ενώ επαγγελματικές εξελίξεις που αφορούν το επόμενο βήμα της δεν της προκαλούν τον ενθουσιασμό που θα περίμενε. Η Ιουλία προσπαθεί να διατηρήσει μια αίσθηση κανονικότητας στο σπίτι, την ώρα που η υπόθεση του Φωκά βαραίνει όλους και η στήριξη της οικογένειας γίνεται το μοναδικό της στήριγμα. Η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με εύθραυστες ισορροπίες μέσα στην οικογένεια, καθώς μια φαινομενικά θετική εξέλιξη για τη Στέλλα δεν καταφέρνει να απαλύνει τις εντάσεις και τις σιωπές.

Η Μαγδαληνή βρίσκεται μπροστά σε μια απρόσμενη πρόταση που αγγίζει την επαγγελματική της ταυτότητα και την αναγκάζει να σκεφτεί ξανά τη θέση της μέσα στον γάμο και στη δουλειά του Οδυσσέα. Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται από εξελίξεις που αφορούν τόσο το Ίδρυμα όσο και την προσωπική της ζωή, καθώς μια συνάντηση με τον Άγγελο στο Λαγονήσι ξεγυμνώνει συναισθήματα που προσπαθούσε καιρό να κρατήσει υπό έλεγχο.

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Δημήτρης Αριανούτσος, Ηλίας Βαλάσης, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αργύρης Γκαγκάνης, Μαριέλα Δουμπού, Έλενα Θέου, Δημήτρης Καραγιάννης, Γαρυφαλλίνα Κοντοζού, Νίκη Λάμη, Νικός Λελεδάκης, Τόνια Μαράκη, Ανδρομάχη Μαρκοπούλου, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Μήλιας, Αλίκη Μπακέλλα, Νίκος Παπαθανάσης, Ευθυμία Πτωχή, Αλέξανδρος Σαούκ, Γιώργος Τζαβάρας, Αναστασία Τσιλιμπίου

Επεισόδιο 69

Η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με τις εντάσεις μέσα στην οικογένεια, καθώς η σχέση της με τη Θοδώρα δοκιμάζεται και μια προσπάθεια να περάσουν χρόνο όλοι μαζί φέρνει στην επιφάνεια φόβους και ανείπωτες σκέψεις. Η Μελισσάνθη πιέζεται από εξελίξεις που αφορούν τόσο το Ίδρυμα όσο και την προσωπική της ζωή, ενώ μια δύσκολη συζήτηση την φέρνει αντιμέτωπη με συναισθήματα που προσπαθεί να κρατήσει υπό έλεγχο.

Η Πολυξένη βρίσκεται ανάμεσα σε επαγγελματικές απαιτήσεις και προσωπικές αμφιβολίες, καθώς η δημόσια αποτίμηση της δουλειάς της και μια φορτισμένη συζήτηση με κοντινό της πρόσωπο την κάνουν να νιώθει πιο εκτεθειμένη απ’ όσο θα ήθελε. Η Μαγδαληνή έρχεται σε επαφή με μια πρόταση που αγγίζει την προσωπική και επαγγελματική της ταυτότητα, νιώθοντας ταυτόχρονα κολακευμένη και αμήχανη απέναντι σε όσα της ανοίγονται. Η Ιουλία συγκρούεται ανοιχτά με τον Κολιοπάνο και επιστρέφει στο σπίτι πιο αποφασισμένη αλλά και πιο ανήσυχη, καθώς νέες σκέψεις για τον τρόπο που μπορεί να εξελιχθεί η υπόθεση του Φωκά αρχίζουν να διαμορφώνονται στο οικογενειακό περιβάλλον.

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Δημήτρης Αριανούτσος, Ηλίας Βαλάσης, Ειρήνη Βαλατσού, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αργύρης Γκαγκάνης, Έλενα Θέου, Γιώργος Καπινιάρης, Νίκη Λάμη, Τζωρτζίνα Λιώση, Βέρα Μακρομαρίδου, Τόνια Μαράκη, Ανδρομάχη Μαρκοπούλου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Μήλιας, Αλίκη Μπακέλλα, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Σύνθια Μπατσή, Νικόλας Πολοζιάνης, Ρένος Ρώτας, Αναστασία Τσιλιμπίου, Σόλων Τσούνης, Γιώργος Φλωράτος

Παρασκευή 12 Ιουνίου – Επεισόδιο 70

Η Πολυξένη δοκιμάζεται έντονα μέσα στις πρόβες μιας νέας δουλειάς, καθώς ένα επαγγελματικό αίτημα την φέρνει αντιμέτωπη με δύσκολες ηθικές σκέψεις και την αφήνει αφηρημένη και διχασμένη. Η Ασπασία προσπαθεί να σταθεί δυνατή δίπλα στη Στέλλα μετά την πρώτη θεραπεία, ενώ παράλληλα καλείται να προστατεύσει και τη Θεοδώρα από σχόλια και συμπεριφορές που την πληγώνουν, παίρνοντας σαφή θέση ως μητέρα.

Η Μαγδαληνή έρχεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Οδυσσέα, καθώς ζητήματα εμπιστοσύνης και παλιά μυστικά βαθαίνουν το ρήγμα μεταξύ τους και κάνουν την κοινή τους πορεία να μοιάζει πιο εύθραυστη από ποτέ. Η Ιουλία προσπαθεί να χαρεί την επιστροφή του Φωκά στο σπίτι, όμως η σκιά της υπόθεσης και οι αλλαγές στη στάση του την γεμίζουν ανησυχία για το τι τους περιμένει στη συνέχεια. Η Μελισσάνθη βρίσκεται σε έντονη συναισθηματική σύγκρουση, καθώς μια ειλικρινής συζήτηση την αναγκάζει να παραδεχτεί πόσο βάρος κουβαλά και πόσο δύσκολο της είναι να βρει ισορροπία ανάμεσα σε όσα αισθάνεται και σε όσα οφείλει.

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Δημήτρης Αριανούτσος, Ηλίας Βαλάσης, Ειρήνη Βαλατσού, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αργύρης Γκαγκάνης, Μαριέλα Δουμπού, Έλενα Θέου, Κώστας Κάππας, Δημήτρης Καραγιάννης, Κώστας Καραμούσαλης, Γαρυφαλλίνα Κοντοζού, Νίκη Λάμη, Τζωρτζίνα Λιώση, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Μήλιας, Αλίκη Μπακέλλα, Ρένος Ρώτας, Αναστασία Τσιλιμπίου, Σόλων Τσούνης, Γιώργος Φλωράτος

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη