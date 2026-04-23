Γυναίκα που έχασε 10 κιλά σε 6 μήνες αποκαλύπτει: «Δεν ήταν η διατροφή ή η γυμναστική που έκαναν τη μεγάλη διαφορά»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η απώλεια βάρους συχνά θεωρείται μια δύσκολη και περιοριστική διαδικασία, που απαιτεί συνεχή προσπάθεια για να επιτευχθεί μια ισορροπία ανάμεσα στη σωστή διατροφή, τη σωματική άσκηση και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Ωστόσο, ολοένα και περισσότεροι δημιουργοί περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες, δείχνοντας ότι υπάρχουν ρεαλιστικές προσεγγίσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα.

Γυναίκα εξηγεί πώς έχασε 10 κιλά σε 6 μήνες

Η δημιουργός περιεχομένου Emma Vergun, αποκάλυψε μέσα από τον λογαριασμό της στο  TikTok πώς κατάφερε να χάσει περίπου 10 κιλά μέσα σε 6 μήνες, ενόψει του γάμου της. Από τα 68 κιλά έφτασε στα 58 κιλά (με ύψος 1,73 μ.), πετυχαίνοντας σταθερή απώλεια σχεδόν μισού κιλού την εβδομάδα.

«Οι τρεις καθοριστικοί παράγοντες που βοήθησαν στην απώλεια βάρους ήταν το θερμιδικό έλλειμμα, οι ασκήσεις με βάρη και ο ύπνος», εξήγησε η γυναίκα στους ακολούθους της στα social media.

Καταρρίπτοντας τον μύθο της τοπικής απώλειας λίπους

Η Vergun απάντησε επίσης σε ερωτήσεις σχετικά με το αν μπορεί κάποιος να χάσει λίπος από συγκεκριμένα σημεία του σώματος (π.χ. μόνο από τα πόδια ή την κοιλιά). «Δεν μπορείς να επιλέξεις από πού θα χάσεις λίπος. Όταν χάνεις βάρος, αυτό φεύγει ομοιόμορφα από παντού», τόνισε.

Το «ακούσιο» θερμιδικό έλλειμμα

Το θερμιδικό έλλειμμα στην περίπτωσή της προέκυψε με φυσικό τρόπο λόγω των απαιτήσεων για την προετοιμασία του γάμου της, που περιόρισε τις λιγούρες της. «Δεν ήταν άγχος, απλώς όλος ο θόρυβος γύρω από το φαγητό εξαφανίστηκε», αποκάλυψε.

Από το “Skinny Fat” στην ενδυνάμωση

Τους πρώτους τρεις μήνες, η Emma εστίασε στην αερόβια άσκηση (περπάτημα και stairmaster), αλλά δεν έμεινε ικανοποιημένη. «Έγινα αυτό που λέμε “skinny fat” (αδύνατη αλλά χωρίς γράμμωση), οπότε αποφάσισα να ξεκινήσω τις ασκήσεις με βάρη». Οι προπονήσεις της ήταν σύντομες, καθώς διαρκούσαν μόλις 30 λεπτά καθημερινά, με στόχο την τόνωση.

Η ψυχολογία της διατροφής και η πρωτεΐνη

Αν και λάτρης των υδατανθράκων, η ενσωμάτωση της πρωτεΐνης στα γεύματά της ήταν καταλυτική. Για να καταπολεμήσει το περιττό τσιμπολόγημα, ανέπτυξε ένα έξυπνο ψυχολογικό τρικ: «Αν λιγουρευόμουν υδατάνθρακες, ρωτούσα τον εαυτό μου: “Θα έτρωγες τώρα πρωτεΐνη;”. Αν η απάντηση ήταν όχι, τότε δεν έτρωγα, γιατί σήμαινε ότι δεν πεινούσα, απλώς βαριόμουν ή αναζητούσα μια δόση ντοπαμίνης».

Ο ύπνος: Ο κρυφός “πρωταγωνιστής” της αλλαγής

Ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας για την αλλαγή στο σώμα της ήταν ο ύπνος. Η Emma παρατήρησε τεράστια διαφορά όταν κοιμόταν 9-10 ώρες αντί για 8. «Οι γυναίκες χρειαζόμαστε ύπνο για αποκατάσταση. Βλέπω τεράστια διαφορά στο σώμα μου, στη διάθεσή μου και στα πάντα όταν κοιμάμαι καλά. Μόλις εστίασα στον ύπνο, τότε άλλαξαν όλα για μένα».

Η Vergun τόνισε ότι η διαδικασία δεν είχε αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία της και πλέον νιώθει ότι έχει πνευματική διαύγεια και πολύ περισσότερη ενέργεια.

Προσοχή: Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα για απώλεια βάρους, πρέπει να συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό σας ή έναν διαιτολόγο.

@emmabbearI hope this helped😭 but yes! 1. Calorie deficit, incorporating more protein than carbs 2. Weight lifting, don’t overdue it. Just wake ur muscles up! 3. Get your sleep! Priotize it, your body needs it to recover and look snatched😛♬ original sound – emma

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

