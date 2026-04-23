Δανία: Τουλάχιστον 17 τραυματίες από τη σύγκρουση τρένων – Σε κρίσιμη κατάσταση 4 επιβάτες

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Δανία τρένο
Φωτογραφία: Reuters

Ένα σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη στη Δανία, όταν δύο τοπικά τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 17 ανθρώπων.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η κατάσταση τεσσάρων εκ των τραυματιών κρίνεται ως κρίσιμη.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το περιστατικό συνέβη βόρεια της Κοπεγχάγης, στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τις πόλεις Hillerod και Kagerup.


Η αστυνομία, σε επίσημη ανακοίνωσή της, επιβεβαίωσε την τοποθεσία της σύγκρουσης, ενώ πλάνα που μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας DR έδειξαν δύο συρμούς κίτρινου και γκρι χρώματος, με εμφανείς ζημιές στο μπροστινό τους μέρος, να βρίσκονται ο ένας απέναντι στον άλλο σε μια δασώδη περιοχή.

Φωτογραφία: Kenneth Meyer

Η επιχείρηση διάσωσης

Εκπρόσωπος των σωστικών συνεργείων δήλωσε στο Reuters: «Πρόκειται για δύο τοπικά τρένα που συγκρούστηκαν μετωπικά. Υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών. Όλοι έχουν βγει από τα τρένα, οπότε κανείς δεν είναι εγκλωβισμένος… Μεγάλες δυνάμεις έχουν αποσταλεί στο σημείο».

Η πυροσβεστική υπηρεσία ενημέρωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι οι τραυματίες απομακρύνθηκαν από το σημείο του ατυχήματος με ασθενοφόρα και ελικόπτερα, μεταφερόμενοι σε νοσοκομεία της περιοχής.

Προσφορά βοήθειας από τη Σουηδία

Το ατύχημα προκάλεσε την άμεση αντίδραση της γειτονικής Σουηδίας. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ουλφ Κρίστερσον, προσέφερε επίσημα τη συνδρομή του στις δανικές αρχές για τη διαχείριση της κατάστασης.

«Επικοινώνησα με τη Δανή πρωθυπουργό Μέττε Φρεντέρικσεν σήμερα το πρωί και πρόσφερα τη βοήθεια της Σουηδίας για τον χειρισμό του τραγικού σιδηροδρομικού ατυχήματος», ανέφερε ο Κρίστερσον σε σχόλιό του προς το SVT News.

