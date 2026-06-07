Τραμπ: Δεν θα αποδεσμεύσουμε τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν πριν από ειρηνευτική συμφωνία

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News ότι δεν πρόκειται να αποδεσμεύσει ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ούτε να άρει κυρώσεις πριν από την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Όταν ρωτήθηκε εάν θα μπορούσε να προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις πριν από την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας, ο Τραμπ απάντησε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο μετά την επίτευξή της.

«Έρχεται μετά», είπε χαρακτηριστικά. «Ναι. Αν συμπεριφερθούν σωστά, αν κάνουν καλή δουλειά, τότε αρχίζουμε να συζητάμε. Ναι».

Το «αγκάθι» των 24 δισ. δολαρίων

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται λίγες ώρες αφότου αναλυτές και αξιωματούχοι επισήμαναν ότι η αποδέσμευση περίπου 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τον Φουάντ Ιζαντί από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και αρκετοί Ρεπουμπλικανοί ασκούν πιέσεις στον Λευκό Οίκο να μην προχωρήσει σε παραχωρήσεις προς το Ιράν.

Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη θεωρεί την αποδέσμευση των κεφαλαίων αυτών βασική προϋπόθεση για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ενώ στην Ουάσιγκτον υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις απέναντι σε οποιαδήποτε τέτοια κίνηση.

Εσωτερικές δυσκολίες στην Ουάσιγκτον

Σύμφωνα με τον Ιζαντί, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν αντιλαμβάνονται πλέον ότι η συνέχιση της σύγκρουσης δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους και ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές για μια συμφωνία.

Ωστόσο, εκτιμά ότι οι εσωτερικές πολιτικές διαφωνίες στις ΗΠΑ εξακολουθούν να καθυστερούν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

«Υπάρχουν εσωτερικές δυσκολίες στην Ουάσιγκτον που πρέπει να βρουν τρόπο να επιλύσουν και μέχρι να συμβεί αυτό δεν πιστεύω ότι θα δούμε συμφωνία», είχε δηλώσει.

«Πολύ κοντά» σε συμφωνία

Παρά τη σκληρή στάση του στο ζήτημα των κυρώσεων και των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Όπως δήλωσε, οι δύο πλευρές βρίσκονται «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας.

«Έχουμε μερικά σημεία που απομένουν. Δεν φαίνονται καν τόσο μεγάλα ζητήματα», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στην κατάσχεση και καταστροφή του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

«Θα το πάρουμε και θα το καταστρέψουμε, είτε επιτόπου είτε μεταφέροντάς το αλλού», δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν έχει πλέον αποδεχθεί πως δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη απορρίπτει εδώ και χρόνια τους αμερικανικούς ισχυρισμούς ότι επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης τη σημερινή ηγεσία του Ιράν «πολύ έξυπνη» και «πιο λογική» σε σύγκριση με τους προκατόχους της.

Τι είπε για τον Λίβανο και τη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ακόμη ότι δεν απαιτεί τη συμμετοχή του Λιβάνου σε μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Παράλληλα, τόνισε ότι επιθυμεί να διατηρηθεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή μέχρι την «ολοκλήρωση» των στόχων των ΗΠΑ στην περιοχή, προσθέτοντας ότι δεν θεωρεί πως οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σήμερα σε κίνδυνο.