ΗΠΑ: Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες των πυροβολισμών σε φεστιβάλ στο Οχάιο – 12 τραυματίες

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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολέντο της πολιτείας Οχάιο, όπου τραυματίστηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Τολέντο ανακοίνωσε ότι δέκα από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ δύο παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για πυροβολισμούς κοντά στο φεστιβάλ Old West End Festival περίπου στις 17:37 τοπική ώρα το Σάββατο.

Update Ohio, USA: Multiple people were injured in a shooting near Delaware and Glenwood Avenues in Toledo on Sunday evening. Police responded around 5:37 p.m. and found several victims, all of whom are expected to survive, according to Toledo Mayor Wade Kapszukiewicz.… https://t.co/fBJl0TkYXZ pic.twitter.com/9lDXu4ZK5i — Wolverine Update (@W0lverineupdate) June 6, 2026

«Πιθανότατα πυροβολούσαν ο ένας τον άλλο»

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Τολέντο, Τζο Χέφερναν, δήλωσε ότι όλα δείχνουν πως δύο άτομα άνοιξαν πυρ και πιθανότατα αντάλλασσαν πυροβολισμούς μεταξύ τους.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα, φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι και να ουρλιάζουν καθώς ακούγονται διαδοχικοί πυροβολισμοί.

Οι τραυματίες είναι ηλικίας από 16 έως 61 ετών. Ο δήμαρχος του Τολέντο, Γουέιντ Καπζουκιέβιτς, δήλωσε στο WTOL 11 ότι όλοι αναμένεται να επιβιώσουν.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει σκηνές πανικού

Ο Τίτο Αγκιλάρ, αυτόπτης μάρτυρας, δήλωσε στο CBS News ότι βρισκόταν σε καντίνα όταν είδε μια ομάδα ανηλίκων να επιτίθεται σε άλλο νεαρό άτομο.

Όπως είπε, άρχισε να καταγράφει το περιστατικό με το κινητό του τηλέφωνο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άκουσε πυροβολισμούς.

Ο ίδιος τράπηκε σε φυγή, αλλά επέστρεψε αργότερα στην περιοχή για να αναζητήσει φίλους του, αντικρίζοντας αρκετούς ανθρώπους τραυματισμένους από τα πυρά.

«Πρωτοφανές επίπεδο βίας»

Ο αστυνομικός υποδιευθυντής Νταν Γκέρκεν δήλωσε σοκαρισμένος από την έκταση του περιστατικού.

«Δώδεκα άνθρωποι τραυματισμένοι από πυροβολισμούς είναι οι περισσότεροι που έχω δει ποτέ σε ένα συμβάν. Έχω βρεθεί σε πολλές σκηνές εγκλήματος, αλλά αυτό ξεπερνά κάθε προηγούμενο», ανέφερε στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από τραυματίες και μάρτυρες, ενώ εξετάζουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να συνδράμουν στις έρευνες.

Επίθεση σε αγαπημένο φεστιβάλ της κοινότητας

Το Old West End Festival είναι ένα διήμερο φεστιβάλ που πραγματοποιείται σε μία από τις μεγαλύτερες ιστορικές συνοικίες των Ηνωμένων Πολιτειών και περιλαμβάνει ζωντανή μουσική, αγορές τροφίμων, υπαίθρια μπιραρία, ξεναγήσεις σε ιστορικές κατοικίες και εμπορικές δραστηριότητες.

Ο Τζο Χέφερναν σχολίασε:

«Είναι κρίμα που λίγοι άνθρωποι, για οποιονδήποτε λόγο, αποφασίζουν να διαταράξουν μια αγαπημένη εκδήλωση της κοινότητας που διοργανώνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι απλώς φρικτό».

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή των οδών Delaware Avenue και Robinwood Avenue, όπου σύμφωνα με τον χάρτη της διοργάνωσης βρισκόταν χώρος με μουσικές εκδηλώσεις και περίπτερα φαγητού.

Παρέμβαση του κυβερνήτη του Οχάιο

Ο κυβερνήτης του Οχάιο, Μάικ ΝτιΓουάιν, εξέφρασε την ανησυχία του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα καλοκαιρινά φεστιβάλ πρέπει να αποτελούν ασφαλείς χώρους για τις οικογένειες και όχι μέρη όπου επικρατεί φόβος εξαιτίας της βίας. Η Φραν και εγώ προσευχόμαστε για όλους όσοι επηρεάστηκαν από το περιστατικό στο Old West End Festival και είμαστε βέβαιοι ότι οι αρχές θα εντοπίσουν τους υπεύθυνους για αυτό το παράλογο έγκλημα», ανέφερε.