Όθων Παπαδόπουλος για Σοφία Μαριόλα: «Η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ήταν απόφαση του Τζώρτζογλου και παρουσιάστηκε διαφορετικά»

Για την εξώδικη ανακοίνωση που εστάλη στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης από τη Σοφία Μαριόλα μίλησε ο δικηγόρος της, Όθων Παπαδόπουλος.

Όπως είπε στην εκπομπή «Happy Day» στον ALPHA, «παρουσιάστηκε μια σχέση που έληξε με τελείως διαφορετικό τρόπο απ΄ ό, τι ήταν στην πραγματικότητα. Συνολικά η προσωπικότητά της παρουσιάστηκε στα Μέσα Ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τρόπο που η ίδια θεωρεί ότι αδικείται κατάφορα. Υπήρξαν επανειλημμένα δημοσιεύματα και αναρτήσεις στο διαδίκτυο που την έθιγαν ως προσωπικότητα, ανέφεραν γεγονότα που δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα και επιπλέον έγιναν αφορμή για διατύπωση επικριτικών σχολίων στο διαδίκτυο που ήταν απαξιωτικά για την ίδια. Όλο αυτό δεν της άξιζε, γιατί δεν βασίζονταν σε γεγονότα που είχαν προηγηθεί. Έχουμε δηλαδή μια περίπτωση κακής χρήσης του διαδικτύου, όπου έχουμε παραβίαση προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων ενός ιδιώτη, ενός πολίτη, ο οποίος βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα».

«Απόφαση του Στράτου Τζώρτζογλου η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης»

Στη συνέχεια ο δικηγόρος τόνισε ότι ο χωρισμός ήταν απόφαση του Στράτου Τζώρτζογλου. «Η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ήταν απόφαση του Στράτου Τζώρτζογλου και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάστηκε τελείως διαφορετικά. Είναι φυσιολογικό η κα Μαριόλα να σκέφτεται πλέον τα επόμενα βήματα στην προσωπική της ζωή, το οποίο αποτελεί προσωπικό της δικαίωμα», είπε ο Όθωνας Παπαδόπουλος.

«Αναγκάστηκε να πάρει άδεια από τη δουλειά της»

«Η συγκεκριμένη γυναίκα αναγκάστηκε να πάρει άδεια από τη δουλειά της ώστε να αποφεύγει την κυκλοφορία της στο κέντρο της Αθήνας και τους δημοσιογράφους που ενδεχομένως να προσπαθούσαν να την προσεγγίσουν για δηλώσεις», πρόσθεσε ο κ. Όθων Παπαδόπουλος.

