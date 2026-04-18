Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Βρήκε τον άνθρωπο της ζωής της, εμένα δεν με χρειάζεται πια»

Σταύρος Ιωακείμ

Lifestyle

Στράτος Τζώρτζογλου Σοφία Μαργιόλα

Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε για την προσωπική του ζωή και τον χωρισμό από τη Σοφία Μαριόλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Hello και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στη στάση του απέναντι στα social media όσο και στη νέα σελίδα που έχει ανοίξει η πρώην σύζυγός του.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η απομάκρυνση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτέλεσε συνειδητή επιλογή, με στόχο την προστασία και των δύο πλευρών, ενώ παράλληλα σχολίασε τις εξελίξεις στην προσωπική ζωή της Σοφίας Μαριόλα.

Συγκεκριμένα, ο Στράτος Τζώρτζογλου ανέφερε: «Εγώ σταμάτησα να την ακολουθώ στο Instagram, αλλά το έπραξε κι εκείνη. Μετά τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες, θέλησα να την προφυλάξω, να μην υπάρχει ούτε η σύνδεση της εικονικής πραγματικότητας. Απ’ ό,τι φαίνεται, βρήκε τον άνθρωπο της ζωής της. Εμένα δεν με χρειάζεται πια. Μέχρι να τον βρει, της είχα δηλώσει: “Θα είμαι δίπλα σου ό,τι κι αν συμβεί”».

Σε ερώτηση για το αν τον αιφνιδίασε η εξέλιξη αυτή, ο ηθοποιός απάντησε: «Το περίμενα. Είχε κάθε δικαίωμα. Εγώ της έλεγα: “Θα σταθώ δίπλα σου γιατί το μέλλον σου δεν πρέπει να εξαρτάται ούτε από τον έρωτά μου ούτε από τις επιθυμίες μου, ούτε καν από τον δικό σου έρωτα. Μπορεί να εξαρτάται όμως από το ενδεχόμενο ότι θα πρέπει να αποχωριστείς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της φύσης σου, που είναι η μητρότητα”».

Στη συνέχεια, ο Στράτος Τζώρτζογλου περιέγραψε τη στιγμή που είδε φωτογραφίες της πρώην συζύγου του με νέο σύντροφο, σημειώνοντας: «Όταν είδα τις φωτογραφίες, αρχικά θεώρησα ότι ήταν πρωταπριλιάτικο αστείο. Ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Σταμάτησε και η καρδιά μου».

Παράλληλα, μετέφερε και μέρος των μεταξύ τους διαλόγων: «Μου έλεγε: “Σαν εσένα δεν θα βρω κανέναν. Σε λατρεύω και είσαι η ψυχή μου”». Ωστόσο, όπως εξήγησε, σε μεταγενέστερη επικοινωνία η Σοφία Μαριόλα του ανέφερε: «Συγγνώμη που δεν σου το είπα. Δεν τον ξέρω, αλλά θα πάω σοβαρά».

Ο ηθοποιός σχολίασε ακόμη ότι ενδέχεται να πρόκειται για έναν κεραυνοβόλο έρωτα, επισημαίνοντας: «Είναι άκομψο και όχι και το πιο σοφό να φιληθείς στα μπουζούκια. Ωστόσο, δεν είναι σωστό να καταδικαστεί για αυτό, ακόμα κι αν αποδειχθεί ότι δεν πρόκειται για τον έρωτα της ζωής της».

Κλείνοντας, ο Στράτος Τζώρτζογλου αναφέρθηκε στα συναισθήματά του, λέγοντας: «Εκείνη τη στιγμή ένιωσα πίκρα. Έτσι όπως βγήκε, αυτή η εικόνα μειώνει πολύ την προσωπικότητά της. Η Σοφία είναι ένα λατρευτό πλάσμα. Δεν ξέρει να χειριστεί καλά την εικόνα της, να προφυλαχθεί. Στενοχωρήθηκα πολύ για εκείνη, όχι για μένα».

