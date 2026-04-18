Ιράν: «Ο Τραμπ έχει αποκλείσει τους φίλους του από τα Στενά του Ορμούζ όχι εμάς», λέει ο διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού

Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Iran Strait of Hormuz - Ιράν, Στενά του Ορμούζ
(Mass Communication Specialist 3rd Class Zachary Pearson/U.S. Navy via AP, File)

Ο διοικητής του Πολεμικού Ναυτικού του Ιράν, Σαχράμ Ιρανί, τοποθετείται δημόσια για τον φερόμενο αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ και αμφισβητεί ευθέως τη θέση των ΗΠΑ. Ο ίδιος δηλώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει αποκλείσει τους φίλους του» και όχι την Τεχεράνη, την ώρα που η Ουάσινγκτον επιμένει στη διατήρηση των μέτρων, παρά την ανακοίνωση του Ιράν ότι τα Στενά παραμένουν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Ο Σαχράμ Ιρανί διευκρινίζει ότι ο ισχυρισμός περί αποκλεισμού δεν στρέφεται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά αφορά συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος επιχειρεί να αποδομήσει το αμερικανικό αφήγημα και να αναδείξει αντιφάσεις στη στάση της Ουάσινγκτον.

Σε ανακοίνωση που μεταδίδει το πρακτορείο Mizan, ο Ιρανί χαρακτηρίζει τον αμερικανικό αποκλεισμό «κενά λόγια» και υποστηρίζει ότι η διεθνής κοινότητα δεν τον λαμβάνει υπόψη. Παράλληλα, ο ίδιος καταγγέλλει την ενέργεια ως «πειρατεία και θαλάσσια κλοπή», εντείνοντας τη ρητορική αντιπαράθεση.

Οι δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου ακολουθούν την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ, ακόμη και μετά τη γνωστοποίηση της Τεχεράνης ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά. Η εξέλιξη αυτή συντηρεί το ήδη τεταμένο κλίμα στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών συνιστά παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας. Ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ τονίζει ότι τα Στενά τελούν υπό την εποπτεία του Ιράν και ότι η χώρα παραμένει προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της.

Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποιεί για αντίδραση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Ουάσινγκτον. «Δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια σε αυτό το ζήτημα», δηλώνει, υπογραμμίζοντας ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει αναλόγως εάν διαπιστωθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων.

