Καλαμάτα: «Οι αστυνομικοί πήραν τον σφυγμό των παιδιών, δεν είχαν καταλάβει τίποτα» – Νέα μαρτυρία για τη γυναικοκτονία

Μία νέα συγκλονιστική μαρτυρία για την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα βλέπει το φως της δημοσιότητας και προσθέτει πληροφορίες τόσο για το παρελθόν του ζευγαριού όσο και για το τι επικράτησε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ο 41χρονος σκότωσε την σύζυγό του με μαχαίρι, ενώ τα παιδιά τους βρίσκονταν στο σπίτι της οικογένειας.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, τα δύο παιδιά της οικογένειας δεν φαίνεται να κατάλαβαν κάτι από το φρικτό έγκλημα, ενώ οι αστυνομικοί έπιασαν τον σφυγμό τους και διαπίστωσαν ότι κοιμόντουσαν.

«Τα παιδάκια δεν κατάλαβαν τίποτα»

«Κάποια στιγμή στις 2 η ώρα έγινε μια φασαρία και ήρθε η αστυνομία και είδαμε το τετελεσμένο. Βεβαίως τους ξέραμε, δηλαδή το 2023 είχαν πάρει το διαμέρισμα και το είχαν κρατήσει έναν-ενάμισι χρόνο και το είχαν ανακαινίσει. Με δύο παιδάκια, εννιά χρονών και το άλλο πέντε, τα παιδάκια ήταν μέσα αλλά δεν κατάλαβαν τίποτα. Και πήγαν οι αστυνομικοί για να μετρήσουν αν έχουν σφυγμό και όντως είχαν σφυγμό, δεν κατάλαβαν τίποτα τα παιδιά, κοιμόντουσαν», λέει ο μάρτυρας στον τηλεοπτικό σταθμό.

Όσον αφορά το εάν το ζευγάρι τσακωνόταν συχνά, ο ίδιος μάρτυρας ανέφερε πως «εντάξει, μία φορά πριν από έναν μήνα, απλά πράγματα. Ένα μικρό τσακωμό, όπως όλα τα ζευγάρια, του δίλεπτου. Δύο κουβέντες αντάλλαξαν δηλαδή».

Σχετικά με το τι συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας στο σπίτι της οικογένειας, ανέφερε πως «χθες το βράδυ ούτε που ακούστηκαν. Το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου το είδε. Ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία ήρθε αμέσως. Δεν άνοιγαν την πόρτα, μετά άνοιξαν και είδαν μια κατάσταση απερίγραπτη. Είδα την ώρα που άνοιξε η πόρτα, είδα κάποια αίματα στο σώμα του».

Στον ανακριτή ο 41χρονος

Σημειώνεται ότι ο 41χρονος δράστης της γυναικοκτονίας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή. Ο άνδρας κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι στην 39χρονη στην κρεβατοκάμαρά τους, ενώ οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες που αναφέρουν πως ο άνδρας την ζήλευε παθολογικά. Ο δράστης φέρεται να πίστευε πως η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση και οι καβγάδες ήταν συχνοί το τελευταίο διάστημα.

Ο καθ’ομολογίαν δράστης υποστήριξε ότι κοιμόταν και όταν άνοιξε τα μάτια του είδε την 39χρονη από πάνω του να κρατάει μαχαίρι, και έτσι πιάστηκαν στα χέρια με τραγική κατάληξη τον θάνατο της γυναίκας. «Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι μου να κρατάει ένα μαχαίρι. Παλέψαμε, άρπαξα το μαχαίρι και τη σκότωσα» είπε στους αστυνομικούς.

Η εκδοχή που παρουσιάζει, ωστόσο, ότι η 39χρονη του επιτέθηκε πρώτη με το μαχαίρι φαίνεται να μην πείθει τις αρχές. Το μαχαίρι βρέθηκε στο αριστερό χέρι της, όμως η γυναίκα φέρεται να είναι δεξιόχειρας, άρα το πιο πιθανόν είναι ο δράστης να το τοποθέτησε στο χέρι της ώστε να «ενισχύσει» το σενάριο της αυτοάμυνας.

Ο ιατροδικαστής θα ρίξει φως στα αίτια και το πώς έγινε το φονικό. Πάντως, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο δράστης δεν φέρει εκδορές που να συνάδουν με πάλη και με αμυντικά τραύματα σε καβγά, σε αντίθεση με το θύμα. Αντίθετα, η γυναίκα έφερε δεκάδες τραύματα στο σώμα και το κεφάλι της. Οι έμπειροι αξιωματικοί που διερευνούν την υπόθεση, δεν αποκλείουν κανένα σενάριο, ούτε το ενδεχόμενο ο δράστης να κατάφερε το πρώτο πλήγμα στην γυναίκα του, ενώ εκείνη κοιμόταν.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας δεν υπάρχει καταγεγραμμένο ενδοοικογενειακό περιστατικό, αλλά το περιβάλλον του ζευγαριού αναφέρει πως το τελευταίο διάστημα υπήρχαν προστριβές λόγω της ζήλειας του 41χρονου.

Θα υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις τα παιδιά

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά την έρευνα των αστυνομικών στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ζευγάρι, εντοπίστηκαν συσκευασίες και κυψέλες αγχολυτικών/ηρεμιστικών φαρμάκων, οι οποίες έχουν συλλεχθεί και εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να έχουν ζητήσει τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών. Το αίτημα αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι τα παιδιά, τα οποία βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα την ώρα του φονικού, κοιμόντουσαν βαθιά και δεν αντιλήφθηκαν, τον έντονο διαπληκτισμό που προηγήθηκε της δολοφονίας.

Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού πέρασαν τη νύχτα στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου βρίσκονται υπό την παρακολούθηση ειδικών και λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το πού θα φιλοξενηθούν, μιας και από την οικογένεια της μητέρας τους έχουν μόνο μία θεία, την αδελφή της 39χρονης.

Στο σχολείο της 10χρονης κόρης του ζευγαριού επικρατεί σοκ και θλίψη, με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να προσπαθούν να διαχειριστούν το τραγικό γεγονός, ενώ αναμένεται να υπάρξει υποστήριξη από αρμόδιες ψυχοκοινωνικές δομές στα παιδιά και το σχολικό περιβάλλον.