Θράκη: Οι «Ντάλτον», οι «Μπαϊρακλάρ» και ο τελικός προορισμός των παράνομων όπλων που κατασχέθηκαν

Oπλα από το μυστικό και παράνομο εργοστάσιο της μαφίας στην Τουρκία επιχείρησαν να περάσουν στην Ελλάδα, δύο κακοποιοί με σκοπό να τροφοδοτήσουν με οπλισμό τις διαιρεμένες πια ομάδες των Τούρκων κακοποιών που έχουν βρει καταφύγιο στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Realnews, τα συνολικά 25 όπλα που εντοπίστηκαν στη Θράκη θα παρέμεναν στην Ελλάδα, καθώς προορίζονταν για τα μέλη των δύο σημαντικών συμμοριών της τουρκικής μαφίας που έχουν βρει καταφύγιο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τους «Ντάλτον» και τους «Μπαϊρακλάρ», δύο μαφιόζικες οργανώσεις με πολυάριθμα μέλη στη γειτονική χώρα και εμπλοκή σε όλες ανεξαιρέτως τις δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μάλιστα, επισημαίνεται πως ειδικά για τους «Ντάλτον» οι αστυνομικοί του τμήματος του Οργανωμένου Εγκλήματος, έχουν στα χέρια τους άριστα διασταυρωμένες πληροφορίες που θέλουν τη συγκεκριμένη συμμορία να έχει διασπαστεί. Τους τελευταίους μήνες, εκτιμάται πως μέλη αυτής της οργάνωσης που παραμένουν στη χώρα μας βρίσκονται σε θανάσιμη αντιπαλότητα μεταξύ τους.

Σφοδρή αντιπαράθεση όμως υπάρχει και μεταξύ των «Ντάλτον» και των «Μπαϊρακλάρ», με τα μέλη τους να έχουν εμπλακεί αρκετές φορές σε αιματηρές συμπλοκές στην Ελλάδα. Ο λόγος είναι πως και οι δύο οργανώσεις έχουν μερίδιο στη διακίνηση μεταναστών και ναρκωτικών, με τα συμφέροντά τους συχνά να συγκρούονται.

Λύνουν τις διαφορές τους

Κατά συνέπεια, οι έμπειροι αστυνομικοί του ελληνικού FBI εκφράζουν την ανησυχία τους γι’ αυτή την εξέλιξη, καθώς οι Τούρκοι μαφιόζοι δεν θα διστάσουν να λύσουν τις διαφορές τους με τα όπλα στα χέρια και μάλιστα σε δημόσιους χώρους, απειλώντας τη σωματική ακεραιότητα των απλών πολιτών. Αλλωστε αυτό το έχουν κάνει και κατά το παρελθόν, όταν είχαν μετατρέψει μια ολόκληρη γειτονιά της Γλυφάδας, μέρα μεσημέρι, σε πεδίο μάχης και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών με νεκρούς και τραυματίες. Και όλα αυτά μπροστά στα μάτια έντρομων περαστικών και κατοίκων της περιοχής.

Οι αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος στη Θράκη κατέσχεσαν 25 όπλα, όλα ιδιοκατασκευές, πλην όμως αντίγραφα πιστολιών μάρκας Glock, χωρίς βέβαια να διαθέτουν σειριακούς αριθμούς κατασκευής, βαλλιστική ταυτότητα αλλά ούτε και τη χαρακτηριστική κάννη της γνωστής εταιρείας που κάνει μοναδικά τα πιστόλια της. Γι’ αυτόν τον λόγο τα 25 πιστόλια, όλα καινούργια και αχρησιμοποίητα, χαρακτηρίζονται από τους ειδικούς του Οργανωμένου Εγκλήματος ως πιστόλια-«φαντάσματα» καθώς δεν μπορούν να αφήσουν ίχνη. Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν σε κάποια παράνομη ενέργεια η ταυτοποίησή τους γίνεται μόνο με βαλλιστική έρευνα, με τη βασική προϋπόθεση να έχει κατασχεθεί και το επίμαχο όπλο προκειμένου να γίνει η σύγκριση και να ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις του τμήματος του Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, που κατάφερε να συλλάβει τους μεταφορείς των 25 πυροβόλων όπλων, τα πιστόλια είναι ολοκαίνουργια και κατάλληλα συσκευασμένα, κυρίως δε έτοιμα προς χρήση με τις γεμιστήρες τους και τα απαραίτητα πυρομαχικά.

Είχαν ενημέρωση

Οι αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν πληροφορία για την απόπειρα μεταφοράς οπλισμού στην Ελλάδα από το παράνομο εργοστάσιο στην Τουρκία. Αλλωστε οι πρώτοι που κατάλαβαν κατά το πρόσφατο παρελθόν πως τα όπλα που κατείχαν οι Τούρκοι μαφιόζοι δεν είναι γνήσια ήταν οι Ελληνες αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος. Μάλιστα, οι Ελληνες αστυνομικοί απευθύνθηκαν σε συγκεκριμένο εργοστάσιο κατασκευής όπλων του Βελγίου, ώστε να πιστοποιήσουν και οι Βέλγοι ειδικοί πως δεν έχουν κατασκευαστεί στο εργοστάσιό τους τα πιστόλια που κατά καιρούς έχουν βρεθεί στα χέρια Τούρκων μαφιόζων στην Ελλάδα.

Έτσι, όπως αποκάλυψε πρόσφατα η «R», οι Έλληνες αστυνομικοί ήταν αυτοί που ενημέρωσαν τόσο την Interpol όσο και τη Europol για την ύπαρξη παράνομου εργοστασίου όπλων στην Τουρκία.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τα 25 πιστόλια- «φαντάσματα» στη Θράκη, έπειτα από πληροφορίες που είχαν για την εισαγωγή των όπλων στη χώρα μας. Η κατάσχεση έγινε την περασμένη εβδομάδα έξω από την Κομοτηνή, όταν σταμάτησαν αυτοκίνητο που οδηγούσε Τούρκος υπήκοος.

Σε έρευνα που έκαναν στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, ανακάλυψαν έναν σάκο που περιείχε τα συσκευασμένα με νάιλον πιστόλια, αλλά και τις γεμιστήρες τους και τις σφαίρες που κουβαλούσε το «βαποράκι» της τουρκικής μαφίας. Την ίδια στιγμή, άλλο κλιμάκιο του Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αλεξανδρούπολη περνούσε χειροπέδες σε έναν Έλληνα μουσουλμάνο, καθώς ήταν αυτός που είχε μεταφέρει τα όπλα από την Τουρκία στην Ελλάδα και εν συνεχεία τα είχε παραδώσει στον Τούρκο που συνελήφθη στην Κομοτηνή, προκειμένου να τα μεταφέρει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.