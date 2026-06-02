Ιράν: «Εξετάζει» το τελικό κείμενο για την εκεχειρία με τις ΗΠΑ – «Αυτοί ανησυχούν για τον πόλεμο, εμείς για τη συμφωνία»

Σε ένα κομβικό σημείο για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, η ηγεσία του Ιράν εξετάζει εξονυχιστικά τους όρους της προτεινόμενης συμφωνίας με την Ουάσινγκτον, προτού λάβει τις τελικές της αποφάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr, οι αξιωματούχοι της χώρας βρίσκονται σε φάση εσωτερικών συζητήσεων για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου του προσχεδίου μνημονίου κατανόησης (MoU), το οποίο στοχεύει στην παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σημειώνεται πως δεν έχει αποσταλεί ακόμη η επίσημη απάντηση της Τεχεράνης στον Λευκό Οίκο.

Το βάρος της δυσπιστίας

Η καθυστέρηση στην οριστικοποίηση της απάντησης αποδίδεται στην έντονη καχυποψία με την οποία η Τεχεράνη αντιμετωπίζει τις αμερικανικές δεσμεύσεις.

Πηγή που επικαλείται το Mehr, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Το ιστορικό μη συμμόρφωσης της Αμερικής και η ιστορική απαισιοδοξία έχουν κάνει το Ιράν να βλέπει το ζήτημα πολύ αυστηρά».

Το ίδιο πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, έσπευσε να διευκρινίσει τη στρατηγική που ακολουθεί η χώρα του.

«Το Ιράν επιδιώκει να αποκομίσει πραγματικά οφέλη με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες», επεσήμανε.

Οι ανησυχίες των δύο πλευρών

Η ιρανική πλευρά επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον επιθυμεί διακαώς την αποφυγή μιας περαιτέρω πολεμικής εμπλοκής στην περιοχή, θεωρώντας ότι η αμερικανική στρατηγική έχει περιέλθει σε τέλμα.

«Η Αμερική ανησυχεί για τον πόλεμο, εμείς ανησυχούμε για τη συμφωνία, επειδή η Αμερική έχει ξοδέψει πολλά χρήματα στον πόλεμο και δεν έχει επιτύχει», δήλωσε η ενημερωμένη πηγή.

Κλείνοντας, ο αξιωματούχος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα του Ιράν να ανακαλέσει τις δικές του δεσμεύσεις σε περίπτωση που οι ΗΠΑ αθετήσουν τον λόγο τους.

«Το Ιράν έχει βρεθεί αντιμέτωπο με την αθέτηση υποσχέσεων από την άλλη πλευρά και στο παρελθόν. Ως εκ τούτου, η βάση του Ιράν είναι η αναστρεψιμότητα και τα συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής».