ΗΠΑ: 8χρονος πέθανε ως «ήρωας» προστατεύοντας τη μητέρα του – Μπήκε μπροστά και σκοτώθηκε με ρόπαλο από τον σύντροφό της

Μια ολόκληρη κοινότητα στο Ιλινόις των ΗΠΑ παραμένει βυθισμένη στο πένθος, μετά την αποκάλυψη μιας συγκλονιστικής πράξης αυτοθυσίας από ένα 8χρονο αγοράκι.

Ο μικρός Λίλαντ «Λι» Άρνετ σκοτώθηκε από τα βάναυσα χτυπήματα που δέχθηκε με ρόπαλο του μπέιζμπολ, όταν μπήκε μπροστά για να προστατεύσει τη μητέρα του από την άγρια επίθεση του συντρόφου της, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης αλλά και απέραντη θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της Daily Mail, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11 το βράδυ της 13ης Μαΐου στο σπίτι της οικογένειας στο Ντε Σότο του Ιλινόις, όταν η αστυνομία κλήθηκε για ένα ενδοοικογενειακό επεισόδιο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 31χρονη μητέρα, Ντέμπορα Σνάιντερ, αναίσθητη, ενώ ο 8χρονος Λι έφερε ένα «σοβαρό» τραύμα στο κεφάλι.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής τους, μητέρα και γιος μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του γειτονικού Σεντ Λούις στο Μιζούρι.

Δυστυχώς, ο μικρός Λι υπέκυψε στα τραύματά του τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 17 Μαΐου.

Οι κατηγορίες εναντίον του δράστη

Ως δράστης της επίθεσης κατηγορείται ο 36χρονος Μάρκους Μούλτρι, ο οποίος συνελήφθη στις 14 Μαΐου.

Μετά τον θάνατο του 8χρονου Λι, οι εισαγγελείς αναβάθμισαν τις κατηγορίες και πλέον αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού και μία για απόπειρα φόνου πρώτου βαθμού.

Οι νέες κατηγορίες περιλαμβάνουν την επιβαρυντική διάταξη ότι τα εγκλήματα αφορούσαν «εξαιρετικά βάναυση ή ειδεχθή συμπεριφορά ενδεικτική αλόγιστης σκληρότητας».

Ο ίδιος δήλωσε αθώος, παραμένει υπό κράτηση, και η δίκη του έχει οριστεί για τις 6 Ιουλίου.

Η συντετριμμένη θεία του παιδιού, Άννα Ντόνλαν Άντριου, δήλωσε στην εφημερίδα The Journal Star: «Αυτό συνέβη επειδή ο Λι προσπαθούσε να προστατεύσει τη μητέρα του. Χρειάζεται πολλή δύναμη για να ορθώσεις ανάστημα για τη μαμά σου σε μια τόσο βίαιη κατάσταση, κι εκείνος το έκανε… Μακάρι να μην το είχε κάνει, αλλά το έκανε».

Η μάχη της μητέρας και η «τελευταία πράξη ηρωισμού» του Λι

Ο Λι κηδεύτηκε την περασμένη Πέμπτη στη Νεμπράσκα, όπου ζει ο πατέρας του και η ευρύτερη οικογένειά του.

Οι δικοί του άνθρωποι γνωστοποίησαν ότι δώρισε τα όργανά του ως «την τελική του πράξη ηρωισμού».

Την ίδια ώρα, η μητέρα του δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, όπως αποκάλυψε η αδελφή της, Αμπιγκέιλ, σε σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για τα ιατρικά έξοδα και την κηδεία.

Η οικογένεια σκοπεύει να μεταφέρει ιατρικώς τη Σνάιντερ πίσω στη Νεμπράσκα, ωστόσο αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για την κατάστασή της λόγω «μέτρων ασφαλείας».

Η 31χρονη νοσηλευόταν ακόμη όταν ενημερώθηκε για τον θάνατο του γιου της και δεν κατάφερε να παρευρεθεί στην κηδεία του.

Η κακοποίηση και το αδιέξοδο

Η θεία του παιδιού άφησε να εννοηθεί ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ξεσπούσε βία στη σχέση της ανιψιάς της με τον Μούλτρι, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι η Σνάιντερ είχε προσπαθήσει να τον εγκαταλείψει και στο παρελθόν.

Η θεία του Λι, Λόρι Μόρισον, συμφώνησε με αυτή την εκδοχή.

«Ένα ασφαλές μέρος για να πάνε ήταν πραγματικά αυτό που χρειάζονταν εκείνη τη στιγμή, και είναι απλώς σκληρό το ότι δεν το είχαν αυτό», δήλωσε.

Η ίδια επεσήμανε ότι ζούσαν σε μια «πολύ μικρή πόλη», γεγονός που περιόριζε τις επιλογές τους για να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο μακριά από τον κακοποιητή.

Το «αντίο» στον μικρό προστάτη

Στο επικήδειο μήνυμά της, η οικογένεια θυμάται τον Λι για το μεγάλο του χαμόγελο και τα γλυκά του μάτια: «Κουβαλούσε τη χαρά μαζί του και τη μοιραζόταν ελεύθερα με όλους γύρω του. Αγαπούσε με όλη του την καρδιά και έτρεχε με όλη του τη δύναμη σε κάθε αγκαλιά, κάνοντας τους ανθρώπους γύρω του να νιώθουν ασφαλείς, επιθυμητοί και βαθιά αγαπητοί».

«Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ο Λι ήταν ένας προστάτης. Ακόμα και σε τόσο μικρή ηλικία, υπερασπιζόταν τους άλλους και υποστήριζε όποιον χρειαζόταν ευγένεια ή φροντίδα. Η καρδιά του ήταν ευγενική, γενναία και συμπονετική πέρα από τα χρόνια του».

Ο θάνατος του 8χρονου συγκλόνισε εξίσου τους φίλους, τους δασκάλους και τους συμμαθητές του.

Το δημοτικό σχολείο όπου φοιτούσε (De Soto Grade School) κατασκεύασε και πούλησε μπρελόκ με τη φωτογραφία του Λι και έναν βάτραχο —το αγαπημένο του ζώο— προκειμένου τα έσοδα να δοθούν στην οικογένεια. Παράλληλα, οι συμμαθητές του τίμησαν τη μνήμη του δημιουργώντας μια χάρτινη αλυσίδα, πάνω στην οποία έγραψαν αφιερώματα και μηνύματα αγάπης για τον χαμένο τους φίλο.