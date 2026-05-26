Αριζόνα: Μητέρα σκότωσε τα δύο παιδιά της και αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε γυναίκα που βρισκόταν με τον σύζυγό της σε μπαρ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Από οικογενειακό αρχείο
Μια 38χρονη μητέρα στην Αριζόνα σκότωσε τα δύο παιδιά της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της, αφού νωρίτερα είχε πυροβολήσει γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της έξω από μπαρ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η Άντρεα Κλάρις Ντέιβις μετέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στο Tailgaters Sports Bar & Grill στο Γκλέντεϊλ, όπου άνοιξε πυρ εναντίον του συζύγου της επί 12 χρόνια, Νόλαν Ντέιβις, αλλά και μιας 36χρονης γυναίκας που ήταν μαζί του.

Η Άντρεα πυροβόλησε επίσης γυναίκα που είδε μαζί με τον σύζυγό της έξω από μπαρ.Φωτογραφία: AZFamily
Πυροβόλησε τη γυναίκα ενώ προσπαθούσε να φύγει

Σύμφωνα με την αστυνομία του Γκλέντεϊλ, η γυναίκα δέχθηκε σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού ενώ έμπαινε στο αυτοκίνητό της προσπαθώντας να διαφύγει.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις αρχές, αναμένεται να επιζήσει.

Η αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει τη φύση της σχέσης της με τον σύζυγο της δράστιδας.

«Γνωρίζονταν μεταξύ τους, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη σε ποιο βαθμό ή τι είδους σχέση υπήρχε», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Έστειλε φωτογραφία του παιδιού αιμόφυρτου στον σύζυγό της

Μετά τους πυροβολισμούς στο μπαρ, η Άντρεα Ντέιβις επέστρεψε στο σπίτι της στο Φοίνιξ και έστειλε μήνυμα στον σύζυγό της ότι επρόκειτο να βλάψει τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, του έστειλε και φωτογραφία που έδειχνε ένα από τα παιδιά αιμόφυρτο από το κεφάλι.

Ο σύζυγος ενημέρωσε αμέσως τους αστυνομικούς που βρίσκονταν ήδη στο σημείο των πυροβολισμών και δυνάμεις έσπευσαν στο σπίτι της οικογένειας, περίπου τρία χιλιόμετρα μακριά.

Η 38χρονη από την Αριζόνα σκότωσε τα παιδιά της, τον Άντολαν (αριστερά) και τον Όστιν.Φωτογραφία: Amy Bowers
Νεκρά τα δύο παιδιά και η μητέρα

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι, βρήκαν νεκρή τη μητέρα μαζί με τα δύο παιδιά της:

  • τον 10χρονο Όστιν,
  • και τον 18 μηνών Άντολαν.

«Γνωρίζαμε ήδη ότι επρόκειτο για εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και οι αστυνομικοί μπήκαν με τη βία στο σπίτι, όπου αντίκρισαν αυτό το φρικτό σκηνικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Χοσέ Σαντιάγο.

«Η ζήλια την κατέστρεψε», λέει φίλη της

Σύμφωνα με την καλύτερη φίλη της δράστιδας, Έιμι Μπάουερς, η Άντρεα πίστευε ότι ο σύζυγός της την απατούσε με συνάδελφό του και αυτό την είχε οδηγήσει σε ψυχολογική κατάρρευση.

«Αυτή η σχέση την έκανε πραγματικά να χάσει το μυαλό της», δήλωσε.

Η ίδια υποστήριξε επίσης ότι η 38χρονη ζητούσε βοήθεια το τελευταίο διάστημα και βρισκόταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

«Ήταν τρομοκρατημένη γιατί ο Νόλαν μιλούσε για χωρισμό και αναρωτιόταν τι θα έκανε με τα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

Δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας

Οι δύο αστυνομικές υπηρεσίες που ερευνούν την υπόθεση — του Γκλέντεϊλ για τους πυροβολισμούς στο μπαρ και του Φοίνιξ για τη δολοφονία και αυτοκτονία — ανέφεραν ότι δεν υπήρχε προηγούμενο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας ή παλαιότερη εμπλοκή των αρχών με το ζευγάρι.

