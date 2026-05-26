Ευάγγελος Αποστολάκης στο enikos.gr: Μπορεί να πάω στο Θησείο – Η επιτυχία του Τσίπρα εξαρτάται από το εάν θα δώσει λύσεις στα καίρια προβλήματα του κόσμου

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με το enikos.gr άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παρευρεθεί στο Θησείο, όπου θα γίνουν τα «αποκαλυπτήρια» του νέου κόμματος υπό την ηγεσία του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Της Άννας Δόλλαρη

Από την συνομιλία μας με τον κ. Αποστολάκη, ήταν περισσότερο από εμφανές, πως βρίσκεται σε μία περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας παρακολουθεί, μελετά και κυρίως αφουγκράζεται τα πολιτικά τεκταινόμενα, χωρίς ακόμη να έχει πάρει τις τελικές του αποφάσεις σχετικά με την κατεύθυνση την οποία ενδεχομένως να ακολουθήσει.

Στην ερώτησή μας εάν θα παραστεί στη σημερινή παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και των προσώπων που θα στελεχώσουν τον πολιτικό φορέα, ο Ευάγγελος Αποστολάκης απάντησε: «Θα δούμε. Το βέβαιο είναι ότι θα είμαι στην Αθήνα».

Ερωτώμενος για το πως αξιολογεί το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε πως: «Εάν κάνει κάτι ουσιαστικό στην πράξη με την εμπειρία την οποία διαθέτει, αυτό από μόνο του δίνει ελπίδες. Από κει και πέρα εξαρτάται από πολλά πράγματα, από το ποιους θα «μαζέψει» δίπλα του και σε ποια κρίσιμα προβλήματα που ταλαιπωρούν τον κόσμο, όπως αποτυπώνουν και οι δημοσκοπήσεις, θα δώσει λύσεις. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να πετύχει».

Για την Μαρία Καρυστιανού ήταν φειδωλός, λέγοντας: « Θα φανεί στην πράξη τι λύσεις θα προσφέρει».

Για την αναδιαμόρφωση του πολιτικού χάρτη συνολικά, ο ανεξάρτητος βουλευτής υπογράμμισε: «Όλα είναι ρευστά. Θα δούμε. Θα έχουμε πληρέστερη εικόνα στην συνέχεια όταν θα υπάρξουν περισσότερα δεδομένα».

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης είναι Έλληνας εν αποστρατεία ναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού, επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας, εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Διετέλεσε υπουργός Εθνικής Άμυνας επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα.