Ευάγγελος Αποστολάκης: Η παραίτηση Τσίπρα είναι «έκρηξη», θα προκαλέσει πολλές πολιτικές εξελίξεις

Έκρηξη που θα προκαλέσει σημαντικές ανακατατάξεις χαρακτήρισε ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ανεξάρτητος βουλευτής, Ευάγγελος Αποστολάκης την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το κοινοβουλευτικό αξίωμα και τόνισε ότι ο προοδευτικός χώρος έχει πλέον την ευκαιρία να ενεργοποιηθεί και να δημιουργήσει μια «σοβαρή αντιπολίτευση» με πραγματικό αντίκρισμα στα προβλήματα της κοινωνίας.

«Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ο κόσμος λέει σε όλους: “κάντε κάτι, να δημιουργηθεί ένα κομμάτι και μια αντιπολίτευση σοβαρή, που θα σταθεί στα προβλήματα του κόσμου”», είπε στο Open και στην εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

«Νομίζω ότι η κίνηση του κ. Τσίπρα αυτή τη στιγμή -θα δείξει βέβαια- ανοίγει μια τέτοια διάσταση. Μπορεί ο προοδευτικός χώρος να ενεργοποιηθεί, να το δει ως πρόκληση. Αν αντιδράσει θετικά, μπορούμε να πούμε ‘ναι, είναι σε καλή κατεύθυνση. Μπορεί να δημιουργηθεί ένα σχήμα», ανέφερε ο κ. Αποστολάκης.

«Όταν γίνονται τέτοιες κινήσεις -γιατί κακά τα ψέματα, η παραίτηση Τσίπρα είναι έκρηξη- θα προκαλέσει πολλές πολιτικές εξελίξεις. Κάποιοι θα χάσουν, κάποιοι θα κερδίσουν. Η Αριστερά αυτή τη στιγμή είναι κατακερματισμένη», υπογράμμισε ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

Όταν ρωτήθηκε για μια ενδεχόμενη συνεργασία του Αλέξη Τσίπρα με τον Στέφανο Κασσελάκη, απάντησε: «Όσοι μοιράζονται την αγωνία να γίνει κάτι θετικό και να προκύψει κάτι ουσιαστικό για τη διακυβέρνηση της χώρας, και βάλουν στην άκρη τις πολιτικές τους φιλοδοξίες και την αγκαλιά της έδρας και του θρόνου, έχουν περιθώριο να συνεργαστούν».

«Εγώ, σαν ανεξάρτητος βουλευτής, παρακολουθώ τις εξελίξεις, έχω προτάσεις. Δεν είμαι μακριά. Είμαι πάρα πολύ κοντά. Και η αγωνία μου είναι πώς θα γίνει όλο αυτό το κατακερματισμένο πολιτικό κομμάτι να συντονιστεί», τόνισε.

Για την κόντρα Ελλάδας – Κύπρου και το καλώδιο: «Έγινε λάθος χειρισμός και υπαναχώρηση»

«Το θέμα με το καλώδιο ξεκινάει από το 2011. Το έργο είναι περίπου στα 2,3 δισ. ευρώ και είναι σίγουρο πως είναι εξαιρετικής σημασίας -και γεωπολιτικά και για θέματα ενεργειακής ασφάλειας. Πάμε στον πρώτο σταθμό, που συμβαίνει αυτό που βλέπουμε στην Κάσο – Κάρπαθο. Εκεί έγινε μια υπαναχώρηση από την κυβέρνηση και ένας πολύ λάθος χειρισμός. Για να καλύψουμε το κομμάτι του παράνομου τουρκολιβυκού συμφώνου, κάναμε μια πολύ γρήγορη συμφωνία ΑΟΖ με την Αίγυπτο, που ιστορικά θα δημιουργήσει θέματα στο μέλλον. Ο σκοπός ήταν να σκεπάσουμε το τουρκολιβυκό με μια μόνιμη ΑΟΖ», εξήγησε αρχικά αναφερόμενος σε όλες τις εξελίξεις με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν ήρθε η ιστορία με το καλώδιο, «το ερευνητικό πλοίο άρχισε να κάνει μελέτες για την όδευση και μπήκε στα χωρικά ύδατα Κάσου–Καρπάθου. Στη συνέχεια έπρεπε να περάσει στα διεθνή, κι εκεί εμφανίζονται οι Τούρκοι με πλοία και λένε “δεν πάτε πουθενά”».

«Εκεί λοιπόν η Ελλάδα -δεν κατάλαβα πώς το διαχειρίστηκε- αυτομάτως παραχωρεί ένα δικαίωμα. Η ΑΟΖ είναι κυριαρχικό δικαίωμα. Θεωρώ πως έκαναν πίσω για να μη χαλάσουν τα ήρεμα νερά. Αν δεν το προστατέψεις, το χάνεις. Εδώ αρχίζει η δυσκολία. Εμφανίζεται να έχει μια αναστολή η ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να μην συγκρουστεί. Η Κύπρος έρχεται μετά και λέει “δεν είναι βιώσιμο”. Θεωρώ ότι αυτό για τα οικονομικά ήταν προφάσεις», τόνισε ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν ήταν η Κύπρος, ήταν η Τουρκία. Ο ίδιος λέει πως τέτοιες αντιπαραθέσεις υπάρχουν, «όμως δεν γίνονται δημόσια. Θα έπρεπε να συζητηθούν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

«Ο Ερντογάν πήρε τον ρόλο του συντονιστή της περιοχής»

Για το εάν η Τουρκία αλλάζει στάση απέναντι στην Ελλάδα, σχολίασε: «Έχουμε μια αλλαγή -ουσιαστική. Από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν και μετά, είδαμε πως ο Ερντογάν μπήκε δίπλα του. Το μεγάλο δώρο που πήρε ο Τούρκος πρόεδρος δεν ήταν ούτε τα F-16 ούτε τα F-35. Ήταν το γεγονός πως ο Αμερικανός πρόεδρος του έδωσε το “ΟΚ” να είναι ο συντονιστής της περιοχής. Ο Ερντογάν, με τη διακήρυξη των Αθηνών, εμφανίζεται στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πολύ σωστά θέτει ο πρωθυπουργός το θέμα του casus belli, του SAFE και του Κυπριακού».

«Επικροτώ κάθε ενέργεια για ειρήνη – Ανάμεσα στους 27 που γύρισαν από τη Γάζα είναι ο γιος μου»

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης, αναφερόμενος στους 27 επιβαίνοντες του Global Sumud Flotilla που επέστρεψαν πρόσφατα στην Ελλάδα -ανάμεσά τους και ο γιος του- σημείωσε ότι τόσο ως πατέρας όσο και ως μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, αισθάνεται υποχρεωμένος να επικροτήσει κάθε ενέργεια που έχει ως σκοπό την ειρήνη και την ενίσχυση ανθρώπων που υφίστανται, όπως είπε, «αυτή τη γενοκτονία».

Ο πρώην ΓΕΕΘΑ υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και οι κυβερνήσεις γενικότερα, θα έπρεπε να στηρίζουν και να αναδεικνύουν τέτοιες πρωτοβουλίες -όχι να τις παρεμποδίζουν. «Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν μουδιασμένη», παρατήρησε, σημειώνοντας πάντως ότι το υπουργείο Εξωτερικών «είχε τουλάχιστον μια καλή ενημέρωση», αν και, όπως πρόσθεσε, «οι πρωτοβουλίες υπήρξαν χλιαρές».