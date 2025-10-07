Τηλεθέαση (6/10): Τα νούμερα το βράδυ της Δευτέρας – Οι σειρές που ξεχώρισαν

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη τη Δευτέρα (6/10).

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Άγιος Έρωτας  19,6
  • ALPHA – Porto Leone  19,3
  • ANT1-Grand Hotel  16,8
  • MEGA – Hotel Elvira – Πρεμιέρα  16,1
  • ANT1-Εκατομμυριούχος  15,9
  • ALPHA – Να μ’ Αγαπάς – Πρεμιέρα  14,8
  • MEGA – Η γη της Ελιάς  14,8
  • ANT1-Γιατί ρε πατέρα; 9,6
  • SKAI -Exathlon  7,5
  • STAR – Φάρμα  7,1
  • OPEN- La promesa  3,3
  • OPEN -Ξένη ταινία – Άδεια Γάμου  2,4

LATE NIGHT

  • ANT1- The 2Night Show – Πρεμιέρα  15,6
  • ALPHA – Να μ’ Αγαπάς (Ε) 12,3
  • MEGA – Ελληνική Σειρά – Μαύρα Μεσάνυχτα (Ε)  8,6
  • STAR – Ξένη ταινία – Αφεντικά για Σκότωμα  7,1
  • SKAI – Ξένη Σειρά – Νόμος και Τάξη 6,4
  • OPEN – 11 εμείς 11 αυτοί  3,4

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • MEGA – Hotel Elvira – Πρεμιέρα 20,6
  • ALPHA – Porto Leone 17,7
  • ANT1-Εκατομμυριούχος 15,5
  • ALPHA – Άγιος Έρωτας 14
  • ALPHA – Να μ’ Αγαπάς – Πρεμιέρα 11,9
  • MEGA – Η γη της Ελιάς 11,5
  • STAR – Φάρμα 11
  • ANT1- Grand Hotel 10,5
  • ANT1-Γιατί ρε πατέρα; 9,3
  • SKAI – Exathlon 5,8
  • OPEN – Ξένη ταινία – Άδεια Γάμου 3,3
  • OPEN – La promesa 1,7

LATE NIGHT

  • ANT1- The 2Night Show – Πρεμιέρα 18,6
  • MEGA -Ελληνική Σειρά – Μαύρα Μεσάνυχτα (Ε) 9,3
  • STAR – Ξένη ταινία – Αφεντικά για Σκότωμα 8,8
  • ALPHA – Να μ’ Αγαπάς (Ε) 7,4
  • OPEN – 11 εμείς 11 αυτοί 2,8
  • SKAI – Ξένη Σειρά – Νόμος και Τάξη 2,1

