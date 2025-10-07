Τηλεθέαση (6/10): Τα νούμερα το βράδυ της Δευτέρας – Οι σειρές που ξεχώρισαν

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη τη Δευτέρα (6/10).
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Άγιος Έρωτας 19,6
- ALPHA – Porto Leone 19,3
- ANT1-Grand Hotel 16,8
- MEGA – Hotel Elvira – Πρεμιέρα 16,1
- ANT1-Εκατομμυριούχος 15,9
- ALPHA – Να μ’ Αγαπάς – Πρεμιέρα 14,8
- MEGA – Η γη της Ελιάς 14,8
- ANT1-Γιατί ρε πατέρα; 9,6
- SKAI -Exathlon 7,5
- STAR – Φάρμα 7,1
- OPEN- La promesa 3,3
- OPEN -Ξένη ταινία – Άδεια Γάμου 2,4
LATE NIGHT
- ANT1- The 2Night Show – Πρεμιέρα 15,6
- ALPHA – Να μ’ Αγαπάς (Ε) 12,3
- MEGA – Ελληνική Σειρά – Μαύρα Μεσάνυχτα (Ε) 8,6
- STAR – Ξένη ταινία – Αφεντικά για Σκότωμα 7,1
- SKAI – Ξένη Σειρά – Νόμος και Τάξη 6,4
- OPEN – 11 εμείς 11 αυτοί 3,4
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- MEGA – Hotel Elvira – Πρεμιέρα 20,6
- ALPHA – Porto Leone 17,7
- ANT1-Εκατομμυριούχος 15,5
- ALPHA – Άγιος Έρωτας 14
- ALPHA – Να μ’ Αγαπάς – Πρεμιέρα 11,9
- MEGA – Η γη της Ελιάς 11,5
- STAR – Φάρμα 11
- ANT1- Grand Hotel 10,5
- ANT1-Γιατί ρε πατέρα; 9,3
- SKAI – Exathlon 5,8
- OPEN – Ξένη ταινία – Άδεια Γάμου 3,3
- OPEN – La promesa 1,7
LATE NIGHT
- ANT1- The 2Night Show – Πρεμιέρα 18,6
- MEGA -Ελληνική Σειρά – Μαύρα Μεσάνυχτα (Ε) 9,3
- STAR – Ξένη ταινία – Αφεντικά για Σκότωμα 8,8
- ALPHA – Να μ’ Αγαπάς (Ε) 7,4
- OPEN – 11 εμείς 11 αυτοί 2,8
- SKAI – Ξένη Σειρά – Νόμος και Τάξη 2,1