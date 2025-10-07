Ο σύντροφός της παρίστανε για έναν χρόνο ότι δουλεύει – «Έγινε έξαλλος όταν ζήτησα να μάθω την αλήθεια»

Μία γυναίκα, βίωσε σοκ όταν ανακάλυψε πως, ο σύντροφός της παρίστανε ότι έχει δουλειά για σχεδόν έναν χρόνο. Στην ανάρτησή της στο Reddit, η γυναίκα εξηγεί πως η συζήτηση κατέληξε σε καυγά – αφού του ζήτησε να της πει την αλήθεια και επειδή τον παρότρυνε να βρει άλλη δουλειά.

“Έχω άδικο που θύμωσα;”, ρωτά τους αναγνώστες της ανάρτησης. Οι αναγνώστες τη συμβούλευσαν να χωρίσει, λέγοντας πως, το ψέμα του είναι λόγος ανησυχίας. Η κοπέλα εξήγησε πως, ο φίλος της είχε σταθερή δουλειά και πως εκείνη “πάντα πίστευε ότι δουλεύει πολλές ώρες”.

“Παρατήρησα ότι τα πρωινά, άρχισε να μου στέλνει μηνύματα πιο αργά, ενώ η τοποθεσία έδειχνε πως είναι στο σπίτι και όχι στη δουλειά του. Όταν τον ρώτησε, μου είπε πως, συναντιούνται στο σπίτι με συναδέλφους για να ξεκινήσουν ένα πρότζεκτ. Δεν έδωσα μεγαλύτερη σημασία”.

Η γυναίκα που έκανε την ανάρτηση, αποκάλυψε πως, όσες φορές ζητούσε να μάθει με τι ακριβώς ασχολείται, εκείνος πάντα έλεγε πως “τώρα μόλις ξεκίνησε” και κάποια στιγμή, έκρυψε την τοποθεσία του από το κινητό του.

Τελικά, ζήτησε να της πει όλη την αλήθεια, μετά από έναν ολόκληρο χρόνο – όταν και διαπίστωσε πως τελικά, δεν είχε δουλειά.

“Έγινε έξαλλος και άρχισε να με κατηγορεί ότι δεν τον καταλαβαίνω επειδή εμένα η δουλειά μου είναι σταθερή, ενώ εκείνος έχει ανασφάλεια”, είπε η γυναίκα σημειώνοντας πως, η κουβέντα τους, κατέληξε σε καβγά.

Συνέχισε γράφοντας: “Δεν με ενδιαφέρει αν έχει δουλειά, εγώ έχω τον μισθό μου. Αυτό που με πειράζει είναι το ότι μου είπε ψέματα. Τελικά, είχα άδικο που ήθελα να μάθω την αλήθεια;”, αναρωτιέται η γυναίκα, κλείνοντας την ανάρτησή της.

“Μην ανέχεσαι τα ψέματα”

Οι περισσότεροι αναγνώστες της έγραψαν ότι, είχε κάθε δικαίωμα να του ζητήσει εξηγήσεις – λέγοντας ακόμη πως, πρέπει να ανησυχεί με την μυστικοπάθειά του. “Δεν έχεις άδικο. Σου έλεγε ψέματα κατάμουτρα για μήνες. Εσύ γιατί μένεις με έναν άνθρωπο που σου συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο;”, τη ρώτησε ένας αναγνώστης.

“Δεν παραδέχτηκε τίποτα μέχρι τη στιγμή που τον ρώτησες ξεκάθαρα και σ’ έκανε και να νιώθεις άσχημα επειδή ζητούσες ειλικρίνεια;”, έγραψε ο ίδιος αναγνώστης. “Όχι, δεν έχεις άδικο, αλλά θα αδικήσεις τον εαυτό σου αν συνεχίσεις να είσαι μαζί του”.

“Το πρόβλημα είναι το ψέμα. Μπορεί να τύχει να χάσεις τη δουλειά σου αλλά, το να το κρύβεις για έναν ολόκληρο χρόνο, σημαίνει έλλειψη εμπιστοσύνης και σεβασμού στη σχέση”, σημείωσε κάποιος άλλος. Ένας ακόμη, σχολίασε: “Οι σχέσεις χρειάζονται εμπιστοσύνη και επικοινωνία. Αν κρύβεις πράγματα, αυτά διαβρώνονται. Είναι λογικό να περιμένεις ειλικρίνεια – ακόμη και αν η αλήθεια δεν είναι πάντα εύκολη είχες κάθε δικαίωμα να του ζητήσεις εξηγήσεις”.