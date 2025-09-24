Ο σύντροφός της θέλει να κάνουν κοινό λογαριασμό – «Έχει χρεωμένη κάρτα και είναι σπάταλος»

Ο σύντροφός της θέλει να κάνουν κοινό λογαριασμό – "έχει χρεωμένη κάρτα και είναι σπάταλος". Φωτογραφία: Freepik

Η συζήτηση για τα οικονομικά δεν είναι ευχάριστη, για κανένα ζευγάρι – ειδικά όταν οι σύντροφοι έχουν διαφορετικές οικονομικές συνήθειες. Μια γυναίκα, σε αντίθεση με τον σύντροφό της, είναι ιδιαίτερα προσεκτική με τα έξοδα και κάνει αποταμίευση – ενώ εκείνος, ξοδεύει αρκετά και έχει συσσωρεύσει και χρέος στην κάρτα του.

Όταν λοιπόν, εκείνος της πρότεινε να κάνουν έναν κοινό λογαριασμό, εκείνη ένιωσε πως δεν πρέπει να πάρει αυτό το ρίσκο. Η 28χρονη γυναίκα, ζει με τον 29 ετών σύντροφό της εδώ και περίπου έναν χρόνο. Γενικά, η σχέση τους είναι μια χαρά.

“Δεν τον εμπιστεύομαι”

Μοιράζονται τους λογαριασμούς, τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ και ο καθένας αγοράζει τα προσωπικά του αντικείμενα. Ακόμη δεν έχουν αποκτήσει παιδιά, ούτε έχουν κάνει μεγάλες αγορές από κοινού.

“Πριν από μερικές εβδομάδες, μου πρότεινε ν’ ανοίξουμε έναν, κοινό λογαριασμό. Το σκεπτικό του ήταν πως, εφόσον μένουμε μαζί και ουσιαστικά, είμαστε οικογένεια, είναι λογικό να έχουμε τα χρήματά μας σε έναν λογαριασμό”, εξηγεί η γυναίκα.

“Του είπα πως, δέχομαι να ανοίξουμε έναν λογαριασμό για τα κοινά έξοδα, όπου ο καθένας θα βάζει το ίδιο ποσό κάθε μήνα. Ωστόσο δεν θέλω να ενώσουμε τα οικονομικά μας. Θέλω να έχω εγώ τον έλεγχο των οικονομικών μου. Κάνω εντατικές οικονομίες εδώ και χρόνια”.

“Εκείνος από την άλλη, κάνει πολύ κακή διαχείριση. Έχει περίπου 5 χιλιάδες χρέος στην κάρτα του, κάνει παρορμητικές αγορές – ηλεκτρονικά, αγορές από το ίντερνετ και παραγγέλνει απ’ έξω. Εγώ είμαι πιο φειδωλή, δεν θέλω να ενώσω τα οικονομικά μου με τα δικά του, λόγω των συνηθειών του”.

Αυτό ακριβώς εξήγησε στον σύντροφό της, ο οποίος έγινε έξαλλος με την έλλειψη εμπιστοσύνης της. Της είπε πως, αν θέλει να συνεχίσουν να είναι μαζί, τότε δεν πρέπει να έχουν χωριστούς λογαριασμούς – αφού έτσι, είναι σαν να είναι έτοιμη να τον εγκαταλείψει.

Προσπάθησε να του εξηγήσει ότι, δεν θέλει να ρισκάρει να χάσει τα λεφτά της σε περίπτωση που χωρίσουν. Ουσιαστικά, φροντίζει ώστε να προστατεύσει και τους δύο. Ως λύση συμβιβασμού, του πρότεινε να ανοίξουν έναν λογαριασμό για τις κοινές τους δαπάνες και τις ανάγκες του σπιτιού, όμως εκείνος δεν το δέχτηκε. Από τότε, καταλαβαίνει πως, ο σύντροφός της, έχει πληγωθεί.

“Είμαι διχασμένη”

“Η αδελφή μου θεωρεί πως είναι έξυπνο εκ μέρους μου που δεν δέχομαι και πιστεύει ότι είναι ρίσκο. Η μητέρα μου αντίθετα, μου λέει ότι εκείνη με τον πατέρα μου, άνοιξαν από νωρίς κοινό λογαριασμό και δεν είχαν κανένα πρόβλημα”, περιγράφει η γυναίκα.

“Έχω αρχίσει ν’ αμφισβητώ τον εαυτό μου. Μήπως είμαι καχύποπτη; Έχω το δικαίωμα να κρατάω χωριστό λογαριασμό, τουλάχιστον μέχρι να παντρευτούμε;”.

Είναι μάλλον προνοητική, όχι εγωίστρια. Δεν είναι καλό σημάδι το ότι ο σύντροφός της θέλει να έχει τον έλεγχο των οικονομικών της. Τα οικονομικά αποκαλύπτουν πολλά για τις προτεραιότητες του συντρόφου – η δική του αντίδραση, μοιάζει ύποπτη.

