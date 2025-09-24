Μαρινάκης: Επειδή είδαμε πηγές από την άλλη πλευρά εμείς πάντοτε ανακοινώνουμε το πρόγραμμά μας – Η τουρκική πλευρά δεν το κάνει

Enikos Newsroom

πολιτική

Μαρινάκης

Στην ακύρωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο Action 24 ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Δεδομένου ότι δεν έχει βρεθεί κάποια κοινή ώρα στο σημερινό πρόγραμμα, είναι σχεδόν βέβαιο – θεωρώ βέβαιο – ότι δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στη Νέα Υόρκη. Δεν μιλάμε για από εδώ και στο εξής» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

«Η συνάντηση είχε προγραμματιστεί. Επειδή είδαμε πηγές από την άλλη πλευρά, εμείς πάντοτε ανακοινώνουμε το πλήρες πρόγραμμά μας, η τουρκική πλευρά δεν το κάνει. Αλλά ήταν δεδομένη και συμφωνημένη η συνάντηση. Προέκυψε την προηγούμενη ημέρα η έκτακτη σύνοδος Τραμπ με τις αραβικές χώρες και τα μουσουλμανικά κράτη. Η ώρα της συνόδου αυτής έγινε αργότερα γνωστή, άρα τη χθεσινή ημέρα υπήρξε μια επικοινωνία από την τουρκική πλευρά ότι θα πρέπει να αλλάξει η ώρα της συνάντησης των δύο ηγετών. Μέσα στην ημέρα δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί κοινή ώρα γιατί ήταν πιεσμένο το πρόγραμμα του πρωθυπουργού. Εμείς θα συνεχίσουμε να ασκούμε μια ενεργητική πολιτική που στο πεδίο έχει αποτελέσματα και να επιδιώκουμε τον διάλογο» είπε χαρακτηριστικά.

«Η πολιτική μας είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει, η πολιτική μας “ψηλώνει” την Ελλάδα» πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το φρούτο που είναι καλύτερο και από το μήλο για το ανοσοποιητικό, την υγεία της καρδιάς και των οστών, σύμφωνα ...

51χρονος νευρολόγος έχασε 30 κιλά με απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής: «Μείωσα τις ώρες που εργαζόμουν και άρχισα να χάνω βάρο...

Δύο «νέα ειδικά» βοηθήματα ύψους 700 ευρώ και 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ σε 3.750 πολίτες: Ποιοι θα τα λάβουν και πότε

Συντάξεις Οκτωβρίου: Ποιοι συνταξιούχοι πηγαίνουν σήμερα στα ΑΤΜ- Πότε θα δοθεί η 4η δόση του επιδόματος παιδιού

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που πίνει τσάι σε 17 δευτερόλεπτα

Microsoft: Έρχονται τα βίντεο wallpapers στα Windows 11
περισσότερα
09:47 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι πρώτοι μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή – Καταθέτουν ο τέως και νυν πρόεδρος του Οργανισμού

Με τις καταθέσεις του νυν Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννη Καββαδά, και του προκατόχου του, Νίκου ...
08:39 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Τσίπρας: Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί

Παρέμβαση από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, για την υπόθεση των Τεμπών και συγκεκριμένα ...
04:38 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Γεραπετρίτης: Σειρά συναντήσεων του υπουργού Εξωτερικών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ – Παρέμβαση στο ΣΑ για το Παλαιστινιακό

Σειρά σημαντικών διμερών και τριμερών συναντήσεων πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος...
02:00 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο, στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην έ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος