Μαρινάκης: Επειδή είδαμε πηγές από την άλλη πλευρά εμείς πάντοτε ανακοινώνουμε το πρόγραμμά μας – Η τουρκική πλευρά δεν το κάνει

Στην ακύρωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο Action 24 ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Δεδομένου ότι δεν έχει βρεθεί κάποια κοινή ώρα στο σημερινό πρόγραμμα, είναι σχεδόν βέβαιο – θεωρώ βέβαιο – ότι δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στη Νέα Υόρκη. Δεν μιλάμε για από εδώ και στο εξής» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης.

«Η συνάντηση είχε προγραμματιστεί. Επειδή είδαμε πηγές από την άλλη πλευρά, εμείς πάντοτε ανακοινώνουμε το πλήρες πρόγραμμά μας, η τουρκική πλευρά δεν το κάνει. Αλλά ήταν δεδομένη και συμφωνημένη η συνάντηση. Προέκυψε την προηγούμενη ημέρα η έκτακτη σύνοδος Τραμπ με τις αραβικές χώρες και τα μουσουλμανικά κράτη. Η ώρα της συνόδου αυτής έγινε αργότερα γνωστή, άρα τη χθεσινή ημέρα υπήρξε μια επικοινωνία από την τουρκική πλευρά ότι θα πρέπει να αλλάξει η ώρα της συνάντησης των δύο ηγετών. Μέσα στην ημέρα δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί κοινή ώρα γιατί ήταν πιεσμένο το πρόγραμμα του πρωθυπουργού. Εμείς θα συνεχίσουμε να ασκούμε μια ενεργητική πολιτική που στο πεδίο έχει αποτελέσματα και να επιδιώκουμε τον διάλογο» είπε χαρακτηριστικά.

«Η πολιτική μας είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει, η πολιτική μας “ψηλώνει” την Ελλάδα» πρόσθεσε.