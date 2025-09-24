Δύο «νέα ειδικά» βοηθήματα ύψους 700 ευρώ και 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ – Ποιοι θα τα λάβουν και πότε

Κατερίνα Φεσσά

Δύο «νέα ειδικά» βοηθήματα ύψους 700 ευρώ και 1.000 ευρώ θα χορηγήσει το προσεχές διάστημα ο ΟΠΕΚΑ σε συνολικά 3.750 πολίτες.

Της Κατερίνας Φεσσά

Πρόκειται για  την οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί σε 2.500 τρίτεκνες και 600 αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες αλλά και σε 650 μαθητές που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2025 και που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Αναλυτικά:

Τα χρηματικά βοηθήματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Μάλιστα αρμόδιες πηγές αναφέρουν στο enikonomia.gr πως « ο ΟΠΕΚΑ θα πληρώσει τον Οκτώβριο το βοήθημα των 700 ευρώ σε 2.500 τρίτεκνες μητέρες και των 1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες μητέρες ». Ωστόσο μένει να φανεί εάν η καταβολή αυτή θα πραγματοποιηθεί μαζί με τις τακτικές πληρωμές επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ του επόμενου μήνα που γίνονται στις 31 Οκτωβρίου ή νωρίτερα από αυτήν την ημερομηνία.

Παράλληλα επισημαίνεται πως η εν λόγω πληρωμή αφορά όσους είχαν υποβάλλει τη σχετική αίτηση μαζί με την επισύναψη σχετικών δικαιολογητικών είτε στο  https://opeka.gr/ είτε στο https://www.idika.gr/lae-miteres/ κατά το διάστημα (28 Ιουλίου 2025 -22 Σεπτεμβρίου 2025) και που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Οι μητέρες έχουν τουλάχιστον 3 άγαμα και άνεργα τέκνα (για τις τρίτεκνες) ή 4 και άνω (για τις πολύτεκνες) τα οποία:

  • Δεν έχουν συμπληρώσει το 18 έτος, ή το 19 έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, ή το 24 έτος, εφόσον σπουδάζουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΠΑ.Λ./ΙΕΚ, ή ‘εχουν αναπηρία από 50% και άνω.
  • Η 31η Δεκεμβρίου 2025 ορίζεται ως ημερομηνία υπολογισμού των ηλικιών.

Υπενθυμίζεται δε πως αίτηση για το επίδομα αυτό μπορούσαν να υποβάλλουν:

  • Οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) με ασφαλιστική ενημερότητα έως 31/12/2024
  • Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ)
  • Οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
  • Οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, με καταβολή εισφορών
  • Οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον ΟΓΑ, με καταβολή εισφορών
  • Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω με δικαίωμα περίθαλψης από δικαιούχο του ΛΑΕ

Τα χρηματικά βραβεία των 1.000 ευρώ σε 650 μαθητές

 Ο ΟΠΕΚΑ εφαρμόζει για πρώτη φορά πιλοτικά το νέο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βραβείων-υποτροφιών σε 650 μαθητές που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και που εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2025. Αυτοί θα λάβουν σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του enikonomia.gr έως το τέλος Νοεμβρίου 1.000 ευρώ με την προϋπόθεση όμως ότι:

  • είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων μητέρων, δικαιούχων του ΛΑΕ.
  • και έχουν υποβάλλει τη σχετική αίτηση είτε στο www.opeka.gr είτε να έχουν καταθέσει την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα ΚΕΠ.

 

 

 

08:22 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

