Οι αθλητικές μεταδόσεις 24/9/2025 – Πού θα δείτε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Europa League

Το ματς ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Europa League και τα παιχνίδια για το Κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/09/2025):

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ντάνιελ Αλτμάιερ – Ντένις Σαποβάλοφ Τόκιο

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μάρτον Φούκσοβιτς – Φράνσις Τιαφό Τόκιο

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Βόλος ΝΠΣ – ΑτρόμητοςΚύπελλοΕλλάδας

15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Athens Kallithea FC – ΟΦΗΚύπελλοΕλλάδας

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας

18:00 Novasports Start Πάρμα – Σπέτσια Coppa Italia

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πάφος – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΚ – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League

20:00 Novasports 1HD Χετάφε – Αλαβές La Liga

22:00 Novasports 2HD Κόμο – Σασουόλο Coppa Italia

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπράγκα – Φέγενορντ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Νις – Ρόμα UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μάλμε – Λουντογκόρετς UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φράιμπουργκ – Βασιλεία UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League

22:30 Novasports Prime Ατλέτικο Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

22:30 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μαγιόρκα La Liga

