Μάρκο Ρούμπιο: Αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να αποκλείσουν το Ιράν από το Μουντιάλ

Οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να αποκλείσουν το Ιράν από το Μουντιάλ που πρόκειται να φιλοξενήσουν, όπως ξεκαθάρισε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, βάζοντας τέλος στα σενάρια που είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν.

Οι φήμες εντάθηκαν μετά από δήλωση αξιωματούχου, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν, εν μέσω πολεμικών επιθέσεων, θα μπορούσε να αντικατασταθεί από την Ιταλία, η οποία δεν είχε καταφέρει να προκριθεί στη διοργάνωση. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε συζητήσεις γύρω από το ενδεχόμενο αλλαγών στη σύνθεση των ομάδων που θα συμμετάσχουν στη μεγάλη διοργάνωση.

Ωστόσο, ο Ρούμπιο διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση και υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει ζητήσει από την ιρανική ομάδα να μη συμμετάσχει. Με αυτόν τον τρόπο, επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση που είχε ανοίξει γύρω από πιθανό αποκλεισμό της ομάδας.

«Το πρόβλημα με το Ιράν δεν αφορά τους αθλητές του», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Αφορά ορισμένα από τα πρόσωπα που επιθυμούν να τους συνοδεύσουν», πρόσθεσε.