Συνελήφθη 30χρονος μετά από έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών εντός και εκτός σωφρονιστικού κατάστηματος

Υπόθεση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εντός και εκτός σωφρονιστικού καταστήματος ερεύνησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 30χρονος ιδιώτης, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 46 άτομα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ένας σωφρονιστικός υπάλληλος, ιδιώτες, καθώς και νυν και πρώην έγκλειστοι.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία. Η καταγγελία ανέφερε ότι ένας έγκλειστος διακινούσε ναρκωτικές ουσίες μέσα στη φυλακή με τη συνδρομή σωφρονιστικού υπαλλήλου. Από την προανακριτική έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι στη διακίνηση εμπλέκονταν, κατά περίπτωση, κρατούμενοι και ιδιώτες εκτός του καταστήματος, ενώ ως τελικοί αποδέκτες εμφανίζονται τόσο έγκλειστοι όσο και άτομα εκτός φυλακής.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι εμπλεκόμενοι λάμβαναν μέτρα προστασίας, ώστε να δυσκολεύουν τον εντοπισμό των συναλλαγών. Ειδικότερα, χρησιμοποιούσαν προπληρωμένες κάρτες, κάρτες Paysafe και λογαριασμούς στοιχηματικών εταιρειών ως μέσο συναλλαγής για την αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι χρησιμοποιούσαν και συγκεκριμένα συνθηματικά κατά τις συνομιλίες τους.

Από την έρευνα διαπιστώθηκαν τουλάχιστον 72 περιπτώσεις διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Για τον 30χρονο συλληφθέντα προέκυψε εμπλοκή σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών. Επιπλέον, από την κατοχή του, αλλά και από τις έρευνες που έγιναν στο όχημα και στην οικία του, οι Αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 3 γραμμαρίων, δύο τρίφτες κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και κινητό τηλέφωνο.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές κατέσχεσαν και το κινητό τηλέφωνο του σωφρονιστικού υπαλλήλου. Ο 30χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η δικογραφία σε βάρος των υπόλοιπων εμπλεκομένων υποβλήθηκε για περαιτέρω αξιολόγηση.