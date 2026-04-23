Επανεμφάνιση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με γραπτό μήνυμα: «Ο εχθρός μας έχει ηττηθεί»

Την ενότητα που διαμορφώθηκε μεταξύ των Ιρανών κατά τη διάρκεια του πολέμου εκθείασε, με ανάρτησή του την Πέμπτη, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι εχθροί της χώρας «θα ταπεινωθούν και θα εξευτελιστούν», ενώ κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση, ώστε να μη διαρραγεί η εθνική ενότητα.

Ο Χαμενεΐ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνοχή της ιρανικής κοινωνίας και συνέδεσε αυτή την εικόνα με την έκβαση της σύγκρουσης. Όπως ανέφερε: «Χάρη στην εξαιρετική ενότητα που δημιουργήθηκε μεταξύ των συμπατριωτών μας, ο εχθρός έχει ηττηθεί. Εκφράζοντας ουσιαστικά την ευγνωμοσύνη μας για αυτή την ευλογία, η συνοχή μας έχει γίνει ακόμη πιο ισχυρή και αδιάσπαστη, και οι εχθροί μας θα ταπεινωθούν και θα εξευτελιστούν.

Οι προπαγανδιστικές ενέργειες του εχθρού, στοχεύοντας στο μυαλό και το ηθικό του λαού, αποσκοπούν στην υπονόμευση της εθνικής ενότητας και ασφάλειας· ας μην επιτρέψουμε αυτή η δόλια πρόθεση να υλοποιηθεί εξαιτίας της αμέλειάς μας».

دراثر وحدت عجیب ایجادشده بین هموطنان، در دشمن شکستگی بوجود آمده. با شکر عملی این نعمت، انسجام بیشتر و پولادین‌تر شده و دشمنان خوار و خفیف‌تر خواهندشد.

عملیات رسانه‌ای دشمن بانشانه‌گیری ذهن و روان مردم، قصد خدشه در وحدت و امنیت ملی دارد؛ مبادا باسهل‌انگاری ما این قصد شوم محقق شود. — رسانه رهبر انقلاب اسلامی (@Rahbarenghelab_) April 23, 2026

Με αυτό το μήνυμα, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν επιχείρησε να ενισχύσει το αίσθημα συσπείρωσης στο εσωτερικό της χώρας. Παράλληλα, απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην απειλή της προπαγάνδας, την οποία παρουσίασε ως παράγοντα που μπορεί να πλήξει το ηθικό του λαού και να υπονομεύσει την ασφάλεια.

Η χρονική συγκυρία της ανάρτησης παρουσιάζει, πάντως, ξεχωριστό ενδιαφέρον. Λίγες ώρες νωρίτερα, δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι στη ζωή και σε εγρήγορση, αλλά δεν είναι εκείνος που λαμβάνει τις αποφάσεις για τη χώρα.

Έτσι, η δημόσια παρέμβασή του αποκτά πρόσθετο πολιτικό βάρος, καθώς έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η συζήτηση για τον ρόλο του στην εξουσία παραμένει ανοιχτή. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμά του εστιάζει στην ανάγκη διατήρησης της συνοχής και της εγρήγορσης απέναντι σε κάθε προσπάθεια αποσταθεροποίησης.