Επανεμφάνιση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με γραπτό μήνυμα: «Ο εχθρός μας έχει ηττηθεί»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

mojtaba

Την ενότητα που διαμορφώθηκε μεταξύ των Ιρανών κατά τη διάρκεια του πολέμου εκθείασε, με ανάρτησή του την Πέμπτη, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι εχθροί της χώρας «θα ταπεινωθούν και θα εξευτελιστούν», ενώ κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση, ώστε να μη διαρραγεί η εθνική ενότητα.

Ο Χαμενεΐ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνοχή της ιρανικής κοινωνίας και συνέδεσε αυτή την εικόνα με την έκβαση της σύγκρουσης. Όπως ανέφερε: «Χάρη στην εξαιρετική ενότητα που δημιουργήθηκε μεταξύ των συμπατριωτών μας, ο εχθρός έχει ηττηθεί. Εκφράζοντας ουσιαστικά την ευγνωμοσύνη μας για αυτή την ευλογία, η συνοχή μας έχει γίνει ακόμη πιο ισχυρή και αδιάσπαστη, και οι εχθροί μας θα ταπεινωθούν και θα εξευτελιστούν.

Οι προπαγανδιστικές ενέργειες του εχθρού, στοχεύοντας στο μυαλό και το ηθικό του λαού, αποσκοπούν στην υπονόμευση της εθνικής ενότητας και ασφάλειας· ας μην επιτρέψουμε αυτή η δόλια πρόθεση να υλοποιηθεί εξαιτίας της αμέλειάς μας».

Με αυτό το μήνυμα, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν επιχείρησε να ενισχύσει το αίσθημα συσπείρωσης στο εσωτερικό της χώρας. Παράλληλα, απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην απειλή της προπαγάνδας, την οποία παρουσίασε ως παράγοντα που μπορεί να πλήξει το ηθικό του λαού και να υπονομεύσει την ασφάλεια.

Η χρονική συγκυρία της ανάρτησης παρουσιάζει, πάντως, ξεχωριστό ενδιαφέρον. Λίγες ώρες νωρίτερα, δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι στη ζωή και σε εγρήγορση, αλλά δεν είναι εκείνος που λαμβάνει τις αποφάσεις για τη χώρα.

Έτσι, η δημόσια παρέμβασή του αποκτά πρόσθετο πολιτικό βάρος, καθώς έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η συζήτηση για τον ρόλο του στην εξουσία παραμένει ανοιχτή. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμά του εστιάζει στην ανάγκη διατήρησης της συνοχής και της εγρήγορσης απέναντι σε κάθε προσπάθεια αποσταθεροποίησης.

Πάνω από 6 εκατ. πολίτες έχουν συμμετάσχει στο «Προλαμβάνω»-200.000 έγκαιρες διαγνώσεις

Είναι τελικά επικίνδυνο να κοιμάστε στην αριστερή πλευρά; Τι απαντά κορυφαίος καρδιολόγος

Δημόσιο: Τα SOS για 50.000 νέους συνταξιούχους – Τι ισχύει για τα πλασματικά έτη

Ακίνητα: Εξώσεις express για απλήρωτα ενοίκια – Τι αλλάζει από την 1η Μαΐου

Εργαζόμενοι σε απόγνωση – Οι εργοδότες τούς αναγκάζουν να εκπαιδεύσουν τους AI αντικαταστάτες τους

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
02:05 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Μάρκο Ρούμπιο: Αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να αποκλείσουν το Ιράν από το Μουντιάλ

Οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να αποκλείσουν το Ιράν από το Μουντιάλ που πρόκειται να φιλοξενήσουν, ό...
01:04 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Η εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο επεκτείνεται για 3 εβδομάδες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παρατείνεται για ακόμη τρεις...
00:23 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Φανταστική η Ελλάδα, μας έχει βοηθήσει σε πολλά – Τρομερός τύπος ο Μητσοτάκης

Με θετικά λόγια για την Ελλάδα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οί...
23:25 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

«Δεν μπορώ να είμαι υπέρ του πολέμου»: Ο Πάπας Λέων για Ιράν, ΗΠΑ και το ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κατήγγειλε την Πέμπτη τη δολοφονία διαδηλωτών από το ιρανικό καθεστώς, ενώ τα...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»