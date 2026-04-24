Ντόναλντ Τραμπ: Η εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο επεκτείνεται για 3 εβδομάδες

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Lebanon Israel Talks
(AP Photo/Mark Schiefelbein)

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παρατείνεται για ακόμη τρεις εβδομάδες, μετά τη συνάντηση που διοργάνωσε στον Λευκό Οίκο με εκπροσώπους των δύο χωρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε τη συνάντηση ως θετική εξέλιξη και συνέδεσε την παράταση της εκεχειρίας με τη συνέχιση των διπλωματικών επαφών.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε: «Η συνάντηση πήγε πολύ καλά! Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με τον Λίβανο προκειμένου να τον βοηθήσουν να προστατευθεί από τη Χεζμπολάχ». Με τη δήλωσή του αυτή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε το στίγμα της αμερικανικής θέσης για την επόμενη φάση των εξελίξεων στην περιοχή.

Ο ίδιος άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέων επαφών σε υψηλό επίπεδο το προσεχές διάστημα. Όπως έγραψε, «Ανυπομονώ να φιλοξενήσω στο εγγύς μέλλον τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν».

