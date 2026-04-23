«Δεν μπορώ να είμαι υπέρ του πολέμου»: Ο Πάπας Λέων για Ιράν, ΗΠΑ και το ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κατήγγειλε την Πέμπτη τη δολοφονία διαδηλωτών από το ιρανικό καθεστώς, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι «ως ποιμένας» δεν μπορεί να στηρίξει τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Οι δηλώσεις του έγιναν σε δημοσιογράφους μέσα στο παπικό αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από την περιοδεία του στην Αφρική και έρχονται μετά τις επιθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον του για τη στάση του στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το CNN.

«Ως ποιμένας δεν μπορώ να υποστηρίξω τον πόλεμο»

«Ως ποιμένας, δεν μπορώ να είμαι υπέρ του πολέμου», δήλωσε ο Πάπας στους δημοσιογράφους κατά την πτήση από το Μαλάμπο της Ισημερινής Γουινέας προς τη Ρώμη.

«Θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους να καταβάλουν προσπάθειες για να βρουν απαντήσεις που προέρχονται από μια κουλτούρα ειρήνης και όχι από ένα περιβάλλον μίσους και διχασμού», πρόσθεσε.

Ο Πάπας σημείωσε ότι οι βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν έχουν δημιουργήσει μια «χαοτική κατάσταση για την παγκόσμια οικονομία», ενώ έχουν πλήξει και τον άμαχο πληθυσμό.

Το ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης

Αναδεικνύοντας το ανθρώπινο τίμημα του πολέμου, αποκάλυψε ότι κουβαλά μαζί του μια φωτογραφία ενός Λιβανέζου μουσουλμάνου αγοριού, το οποίο είχε υποδεχθεί τον Πάπα με ένα πλακάτ κατά την επίσκεψή του στη χώρα στο τέλος του περασμένου έτους και σκοτώθηκε στη διάρκεια της σύγκρουσης.

«Το ζήτημα του Ιράν είναι προφανώς πολύ περίπλοκο», δήλωσε. «Οι διαπραγματεύσεις που προσπαθούν να κάνουν — τη μία ημέρα το Ιράν λέει ναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε όχι, και το αντίστροφο — και δεν γνωρίζουμε πού οδηγεί».

Ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει «αλλαγή καθεστώτος ή όχι», η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η αποτροπή «του θανάτου τόσων αθώων», τόνισε.

Καταδίκη της καταστολής στο Ιράν

Ο Πάπας καταδίκασε επίσης την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν.

«Καταδικάζω όλες τις ενέργειες που είναι άδικες. Καταδικάζω την αφαίρεση ανθρώπινων ζωών. Καταδικάζω τη θανατική ποινή. Πιστεύω ότι η ανθρώπινη ζωή πρέπει να γίνεται σεβαστή», δήλωσε.

«Όταν ένα καθεστώς, όταν μια χώρα, λαμβάνει αποφάσεις που αφαιρούν άδικα τη ζωή ανθρώπων, τότε προφανώς αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταδικάζεται».

Μετανάστευση και παγκόσμια ανισότητα

Ο Πάπας αναφέρθηκε και στο ζήτημα της μετανάστευσης, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι μετανάστες αντιμετωπίζονται «χειρότερα από τα κατοικίδια».

«Είναι ανθρώπινα όντα και πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με ανθρωπιά και όχι να τους φερόμαστε συχνά χειρότερα από τα κατοικίδια ή τα ζώα», δήλωσε.

Τόνισε ότι τα κράτη έχουν το δικαίωμα να θέτουν κανόνες για τα σύνορά τους, αλλά υπογράμμισε ότι η διαχείριση της μετανάστευσης πρέπει να γίνεται με τάξη και σεβασμό.

Παράλληλα, κάλεσε τις πλουσιότερες χώρες να στηρίξουν τις φτωχότερες, ιδίως στην Αφρική, ώστε να περιοριστούν οι λόγοι που ωθούν τους ανθρώπους στη μετανάστευση.

Διπλωματία και Εκκλησία

Κατά την επίσκεψή του στην Αφρική, που ήταν η μεγαλύτερη του ποντιφικάτου του μέχρι σήμερα, ο Πάπας επισκέφθηκε τέσσερις χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ισημερινή Γουινέα, που θεωρείται ένα από τα πιο καταπιεστικά καθεστώτα στον κόσμο.

Διευκρίνισε ότι οι διπλωματικές σχέσεις της Αγίας Έδρας με αυταρχικά καθεστώτα δεν συνιστούν επιδοκιμασία, αλλά αποτελούν ευκαιρία για δράση «παρασκηνιακά με στόχο την προώθηση της δικαιοσύνης και ανθρωπιστικών σκοπών».

Υπογράμμισε τέλος ότι το ταξίδι του είχε πρωτίστως «ποιμαντικό» χαρακτήρα και όχι πολιτικό.