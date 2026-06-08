Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου: 6 τροφές που βοηθούν στην ανακούφιση από τα συμπτώματα, σύμφωνα με ειδικούς

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5Το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (IBS) επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, προκαλώντας συμπτώματα όπως φούσκωμα, κοιλιακό πόνο, αέρια και διαταραχές στις κενώσεις. Αν και δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για όλους, η σωστή διατροφή μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των συμπτωμάτων.

Διαιτολόγοι και ειδικοί στην υγεία του εντέρου ξεχωρίζουν έξι τροφές, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην ανακούφιση των ενοχλήσεων και στη βελτίωση της καθημερινότητας.

Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου: Η διατροφή που βοηθάει στην ανακούφιση από τα συμπτώματα

Αν και οι παρακάτω συμβουλές δεν υποκαθιστούν την ιατρική φροντίδα, υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε από την άνεση του σπιτιού σας για να ανακουφιστείτε από τα συμπτώματα που συνδέονται με το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου, όπως το να εξετάσετε προσεκτικά τη διατροφή σας.

Για παράδειγμα, η δίαιτα low-FODMAP (τα αρχικά FODMAP αντιπροσωπεύουν τους ζυμώσιμους ολιγοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, μονοσακχαρίτες και πολυόλες) έχει συγκεντρώσει μεγάλη προσοχή γύρω από το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (IBS), εν μέρει χάρη σε έναν αυξανόμενο όγκο ερευνών που μελετούν τη σύνδεση μεταξύ των δύο.

Μια μετα-ανάλυση 13 τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών διαπίστωσε ότι, σε σύγκριση με διάφορες εναλλακτικές παρεμβάσεις, η διατροφή χαμηλής περιεκτικότητας σε FODMAP κατέλαβε την υψηλότερη θέση όσον αφορά την ικανότητά της να βοηθά στην ανακούφιση ορισμένων συμπτωμάτων του IBS.

Τι λένε οι ειδικοί για τη δίαιτα low-FODMAP

Η ειδικός σε θέματα υγείας του εντέρου, Jessie Wong (M.Acc., RDN, LD), εφαρμόζει τη δίαιτα low-FODMAP στους πελάτες της. «Η δίαιτα low-FODMAP λειτουργεί εξαιρετικά για πολλούς ανθρώπους με Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου, επειδή περιορίζει τους ζυμώσιμους υδατάνθρακες που συνήθως προκαλούν αέρια, φούσκωμα και ακανόνιστες κενώσεις. Ωστόσο, είναι ένα εργαλείο, όχι μια μόνιμη λύση», εξηγεί η ειδικός.

Ειδικοί στην διατροφή και την υγεία του εντέρου μοιράζονται 6 τροφές με χαμηλή περιεκτικότητα σε FODMAP που συνιστούν στους ασθενείς με IBS να εντάξουν στο διαιτολόγιό τους.

Οι 6 καλύτερες τροφές για όσους πάσχουν από Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου, σύμφωνα με διαιτολόγους

Μούρα (Berries)

Εσπεριδοειδή

Σκληρό τόφου (Firm Tofu)

Γάλα χωρίς λακτόζη

Κινόα (Quinoa)

Σπιτικό Trail Mix (μείγμα ξηρών καρπών)

Μούρα (Berries)

Η διαιτολόγος Beth Rosen συνιστά τα μούρα ως μία από τις κορυφαίες επιλογές για τη διατροφή κατά του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου. Όπως εξηγεί: «Γενικά, τα μούρα είναι χαμηλά σε ζυμώσιμους υδατάνθρακες και πλούσια σε φυτικές ίνες», ένας δυναμικός συνδυασμός που ανακουφίζει από τα συμπτώματα.

Ωστόσο, οι ποσότητες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Για να παραμείνει το γεύμα σας low-FODMAP, τηρήστε τις εξής μερίδες:

Σμέουρα (σμέουρα): περίπου ⅓ του φλιτζανιού.

Μύρτιλα (blueberries): 1 φλιτζάνι.

Φράουλες: 5 μέτριου μεγέθους.

Προσοχή: Τα βατόμουρα (blackberries) αποτελούν εξαίρεση και δεν θεωρούνται low-FODMAP τροφή.

Μελέτες επιβεβαιώνουν ότι το θρεπτικό πλέγμα των φρούτων αυτών (πολυφαινόλες, φυτικές ίνες και μέταλλα) βελτιώνει τη σύσταση των κοπράνων και μειώνει το φούσκωμα.

Εσπεριδοειδή

Όπως και τα μούρα, έτσι και τα εσπεριδοειδή (π.χ. τα πορτοκάλια) έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε FODMAPs. Η διαιτολόγος Wong επισημαίνει: «Τα πορτοκάλια και τα περισσότερα εσπεριδοειδή είναι πλούσια σε βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά. Είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν ζυμώσεις στο έντερο σε σχέση με άλλα φρούτα, αποτελώντας μια δροσερή και θρεπτική επιλογή».

Ένα μέτριο πορτοκάλι προσφέρει 3 γραμμάρια φυτικών ινών και 63 χιλιοστόγραμμα βιταμίνης C, ενισχύοντας παράλληλα το ανοσοποιητικό.

Τι πρέπει να προσέξετε: Τα πορτοκάλια, τα λεμόνια και τα λάιμ είναι ασφαλή, αλλά το γκρέιπφρουτ θέλει περιορισμό (έως το ⅓ ενός μικρού φρούτου). Επίσης, ο έτοιμος χυμός πορτοκαλιού έχει υψηλή περιεκτικότητα σε FODMAPs και πρέπει να αποφεύγεται.

Σκληρό Τόφου (Firm Tofu)

Υπάρχουν καλά νέα για όσους ακολουθούν χορτοφαγική διατροφή και υποφέρουν από Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου. Έρευνες δείχνουν ότι οι ισοφλαβόνες της σόγιας μπορούν να περιορίσουν τα συμπτώματα, όμως αυτό δεν ισχύει για όλα τα προϊόντα σόγιας.

Η Wong συμβουλεύει να επιλέγετε αποκλειστικά σκληρό (firm) ή πολύ σκληρό τόφου. «Το σκληρό τόφου είναι μια ήπια, φυτική πρωτεΐνη, εύπεπτη για το πεπτικό σύστημα. Είναι ανεκτό από τους περισσότερους και μαγειρεύεται εύκολα σε σούπες ή stir-fries χωρίς να επιβαρύνει το έντερο». Αντίθετα, το μεταξένιο τόφου (silken tofu) είναι πλούσιο σε FODMAPs και μπορεί να προκαλέσει ενοχλήσεις.

Γάλα χωρίς λακτόζη

Το κανονικό ζωικό γάλα δεν συνιστάται σε μια low-FODMAP δίαιτα. Η Rosen παροτρύνει τους ασθενείς να επιλέγουν προϊόντα χωρίς λακτόζη: «Είναι γεμάτα ασβέστιο και πρωτεΐνη, χωρίς να προκαλούν αέρια και τυμπανισμό».

Καθώς η λακτόζη είναι ένας δισακχαρίτης που πυροδοτεί το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου, τα lactose-free προϊόντα είναι η ιδανική λύση. Δοκιμάστε επίσης γιαούρτι χωρίς λακτόζη για να επωφεληθείτε από τα προβιοτικά του.

Κινόα (Quinoa)

Τα περισσότερα δημητριακά ολικής αλέσεως επιτρέπονται. Η κινόα είναι μια εξαιρετική, ελεύθερη γλουτένης επιλογή. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη, βοηθώντας στην ομαλή κινητικότητα του εντέρου χωρίς να προκαλεί πρήξιμο.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορείτε να καταναλώνετε έως και 6 μερίδες επιτρεπόμενων δημητριακών ολικής άλεσης την ημέρα. Άλλες ασφαλείς επιλογές περιλαμβάνουν:

Νιφάδες βρώμης

Ρύζι και καλαμπόκι

Κεχρί και φαγόπυρο

Σπιτικό Trail Mix (μείγμα ξηρών καρπών)

Ένα εύκολο και φορητό σνακ για το γραφείο ή τη βόλτα είναι ένα χειροποίητο μείγμα ξηρών καρπών. Η Rosen τονίζει ότι προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό υδατανθράκων, πρωτεΐνης, καλών λιπαρών και φυτικών ινών. Ωστόσο, είναι προτιμότερο να φτιάξετε το δικό σας μείγμα παρά να αγοράσετε έτοιμο.

Ασφαλείς low-FODMAP επιλογές για το μείγμα σας:

Αμύγδαλα και φουντούκια (σε ελεγχόμενες ποσότητες)

Φιστίκια (αραχίδες)

Κολοκυθόσποροι (πασατέμπος)

Σημαντική συμβουλή: Αποφύγετε να προσθέσετε αποξηραμένα φρούτα (π.χ. σταφίδες, σύκα) στο trail mix σας, καθώς η αφαίρεση του νερού συγκεντρώνει τα σάκχαρα (φρουκτόζη), γεγονός που μπορεί να επιδεινώσει άμεσα τα συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου.

Συμβουλές από ειδικούς για την διαχείριση των συμπτωμάτων

«Η διαχείριση του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ/IBS) δεν αφορά μόνο το φαγητό – αφορά τη συνολική εικόνα», εξηγεί η ειδικός Wong. Δεδομένου ότι το έντερο και ο εγκέφαλος είναι στενά συνδεδεμένα, το συνολικό προφίλ της υγείας σας –δηλαδή ο ύπνος, το στρες, το άγχος και οι καθημερινές σας συνήθειες– επηρεάζει συλλογικά τον τρόπο με τον οποίο χωνεύετε τις τροφές.

Υπάρχει, όμως, ελπίδα για όσους ταλαιπωρούνται από τα συμπτώματα του IBS, καθώς υπάρχουν προληπτικά βήματα που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι. Η Wong τονίζει: «Με τα κατάλληλα εργαλεία και καθοδήγηση, είναι εφικτό να εντοπίσετε τι σας ενοχλεί, να μειώσετε τις εξάρσεις και να χτίσετε ένα βιώσιμο, ευέλικτο πλάνο διατροφής που θα σας χαρίσει ξανά ελευθερία και αυτοπεποίθηση».

Οι ειδικοί Wong και Rosen δίνουν ορισμένες πρακτικές συμβουλές για να διαχειριστείτε τα συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου στην καθημερινότητά σας: