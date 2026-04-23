Ξεκινούν από την Παρασκευή οι τυροκόμοι της Λέσβου να παραλαμβάνουν γάλα από τους κτηνοτρόφους

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Λέσβος - Κτηνοτρόφος

Οι τυροκόμοι της Λέσβου ξεκινούν από αύριο να παραλαμβάνουν γάλα από τους κτηνοτρόφους, κατόπιν της διαβεβαίωσης από πλευράς του υπουργείου ότι θα ανοίξει το λιμάνι της Μυτιλήνης για την αποστολή των ώριμων τυροκομικών προϊόντων στην αγορά της υπόλοιπης Ελλάδας και του εξωτερικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Τυροπαραγωγών Λέσβου, σχετική με τη θετική αυτή εξέλιξη, μετά τα ολικό lock down που επιβλήθηκε στην αγορά κτηνοτροφικών προϊόντων της Λέσβου, λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, «παραμένουμε εν αναμονή των επίσημων σχετικών ανακοινώσεων του αρμόδιου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενόψει της επικείμενης επίσκεψής του».

