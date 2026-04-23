Ιράν: Κορυφαίοι αξιωματούχοι απορρίπτουν τους ισχυρισμούς Τραμπ περί εσωτερικών συγκρούσεων – «Σιδερένια ενότητα»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: AFP και NCRI
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, και ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ απέρριψαν τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί εσωτερικών συγκρούσεων στην ιρανική ηγεσία, κάνοντας λόγο για «σιδερένια ενότητα».

Διάψευση περί «σκληροπυρηνικών» και «μετριοπαθών»

Οι δύο αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι «δεν υπάρχουν σκληροπυρηνικοί ή μετριοπαθείς» στο Ιράν, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος είχε κάνει λόγο για «χαοτικές» εσωτερικές διαμάχες, σύμφωνα με το BBC.

Ο Τραμπ είχε αναφέρει ότι το Ιράν «δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης του», υποστηρίζοντας πως υπάρχει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ διαφορετικών πολιτικών τάσεων.

«Όλοι είμαστε Ιρανοί και επαναστάτες»

Σε κοινή δήλωσή τους, ο Πεζεσκιάν και ο Γκαλιμπάφ τόνισαν:

«Είμαστε όλοι “Ιρανοί” και “επαναστάτες” και, με τη σιδερένια ενότητα του λαού και της κυβέρνησης, με πλήρη υπακοή στον Ανώτατο Ηγέτη, θα κάνουμε τον επιτιθέμενο εγκληματία να μετανιώσει για τις πράξεις του».

Οι δηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες και απειλές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

