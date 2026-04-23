Φλωρεντία: Τουρίστρια προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε άγαλμα – Η… «ροζ» πρόκληση πριν από τον γάμο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Το Σιντριβάνι του Ποσειδώνα (Fontana del Nettuno) στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Alessandro Garofalo/Reuters

Μια τουρίστρια προκάλεσε ζημιές χιλιάδων ευρώ σε μνημείο του 16ου αιώνα στη Φλωρεντία, όταν ανέβηκε πάνω του στο πλαίσιο Bachelorette Party, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ανέβηκε στο σιντριβάνι του Ποσειδώνα

Η 28χρονη γυναίκα, της οποίας το όνομα και η εθνικότητα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ανέβηκε το Σάββατο στο Σιντριβάνι του Ποσειδώνα (Fontana del Nettuno), στην πλατεία Πιάτσα ντέλα Σινιορία.

Το μνημείο δημιουργήθηκε το 1559 κατόπιν παραγγελίας του Κόζιμο Α΄ των Μεδίκων, δούκα της Φλωρεντίας, με αφορμή τον γάμο του γιου του Φραντσέσκο με τη μεγάλη δούκισσα Ιωάννα της Αυστρίας.

Το σιντριβάνι απεικονίζει τον Ποσειδώνα πάνω σε άρμα σε σχήμα κοχυλιού, το οποίο σέρνουν άλογα.

«Πρόκληση» πριν από τον γάμο

Η γυναίκα εντοπίστηκε άμεσα από αστυνομικούς, οι οποίοι της ζήτησαν να κατέβει, σύμφωνα με το CNN.

Σύμφωνα με τις αρχές, η ίδια ανέφερε ότι μπήκε στο σιντριβάνι σκαρφαλώνοντας πάνω από κάγκελα και το χείλος της λεκάνης και στη συνέχεια πάτησε στα πόδια ενός αγάλματος αλόγου για να μην μπει στο νερό.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος της ήταν να «αγγίξει» τα γεννητικά όργανα του αγάλματος, στο πλαίσιο μιας «πρόκλησης πριν τον γάμο».

Ζημιές και κατηγορίες

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι προκάλεσε «μικρές αλλά σημαντικές ζημιές» στα πόδια των αλόγων, καθώς και σε διακοσμητικό τμήμα στο οποίο στηρίχθηκε για να μην γλιστρήσει.

Το κόστος αποκατάστασης εκτιμάται στα 5.000 ευρώ.

Η γυναίκα κατηγορείται για φθορά καλλιτεχνικού και αρχιτεκτονικού μνημείου, ενώ, όπως σημειώνεται, θεωρείται αθώα μέχρι την έκδοση τελικής δικαστικής απόφασης.

Επαναλαμβανόμενα περιστατικά

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο μνημείο υφίσταται ζημιές από τουρίστες.

Το 2023, ένας 22χρονος Γερμανός κατηγορήθηκε για φθορά αφού ανέβηκε στο άγαλμα για φωτογραφία, ενώ το 2005 άγνωστος είχε σπάσει το χέρι του Ποσειδώνα, γεγονός που οδήγησε στην εγκατάσταση καμερών ασφαλείας.

