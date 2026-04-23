Κρήτη: Ένας τραυματίας σε σφοδρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τράκτορα

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

τροχαίο ΒΟΑΚ

Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (23/4) στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της Γεωργιούπολης, στην Κρήτη.

Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 18:00, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με έναν τράκτορα, με αποτέλεσμα και τα δύο οχήματα να εκτραπούν της πορείας τους και να καταλήξουν στο πλάι του δρόμου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα flashnews.gr.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό ενός επιβάτη του αυτοκινήτου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ θα παραλάβει τον τραυματία και θα τον μεταφέρει στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και δυνάμεις της Τροχαίας, καθώς ο δρόμος στο σημείο έχει κλείσει και τα οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα.

