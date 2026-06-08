Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα που βρίσκεται πάνω από βενζινάδικο – Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα

Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της Λεωφόρου Στρατού. Η κατάσταση κρίθηκε εξαρχής ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς το φλεγόμενο διαμέρισμα βρίσκεται ακριβώς πάνω από πρατήριο υγρών καυσίμων.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση, με 5 επιχειρησιακά οχήματα και 15 πυροσβέστες, να ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση και τη χρήση ειδικού γερανοφόρου οχήματος, οι άνδρες της πυροσβεστικής κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια δύο άτομα που είχαν παγιδευτεί στο μπαλκόνι του διαμερίσματος.

Σε ετοιμότητα οι υγειονομικές Αρχές

Στο σημείο παραμένει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες ή να διακομίσει στο νοσοκομείο τυχόν τραυματίες ή άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

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