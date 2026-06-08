Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα που βρίσκεται πάνω από βενζινάδικο – Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα

Στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της Λεωφόρου Στρατού, το οποίο βρισκόταν ακριβώς πάνω από πρατήριο υγρών καυσίμων. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια δύο άτομα από το μπαλκόνι, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παραμένει σε ετοιμότητα στο σημείο.

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Απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια 2 άτομα
Ευτυχώς τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο Πηγή:Staus Fm
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της Λεωφόρου Στρατού, πάνω από πρατήριο υγρών καυσίμων.
  • Η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν ακαριαία, με 5 επιχειρησιακά οχήματα και 15 πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν με ασφάλεια δύο άτομα από το μπαλκόνι του διαμερίσματος.
  • Στο σημείο παραμένει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες ή να διακομίσει στο νοσοκομείο τυχόν τραυματίες ή άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της Λεωφόρου Στρατού. Η κατάσταση κρίθηκε εξαρχής ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς το φλεγόμενο διαμέρισμα βρίσκεται ακριβώς πάνω από πρατήριο υγρών καυσίμων.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση, με 5 επιχειρησιακά οχήματα και 15 πυροσβέστες, να ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση και τη χρήση ειδικού γερανοφόρου οχήματος, οι άνδρες της πυροσβεστικής κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια δύο άτομα που είχαν παγιδευτεί στο μπαλκόνι του διαμερίσματος.

Σε ετοιμότητα οι υγειονομικές Αρχές

Στο σημείο παραμένει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες ή να διακομίσει στο νοσοκομείο τυχόν τραυματίες ή άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

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