«Είμαι καρδιολόγος και αυτά είναι τα 5 πράγματα που δεν κάνω ποτέ ύστερα από μια μέρα με στρες»

Μετά από μια δύσκολη και αγχωτική ημέρα, οι περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν τρόπους να χαλαρώσουν. Ωστόσο, ορισμένες συνήθειες που θεωρούνται αθώες ή ακόμη και ωφέλιμες μπορεί να επιβαρύνουν περαιτέρω την καρδιά και τον οργανισμό.Ένας καρδιολόγος αποκαλύπτει τα πέντε πράγματα που αποφεύγει μετά από ημέρες έντονου στρες και εξηγεί πώς η σωστή αποκατάσταση μπορεί να προστατεύσει τη μακροπρόθεσμη υγεία.

Οι 5 συνήθειες που αποφεύγει ένας καρδιολόγος μετά από μια αγχωτική ημέρα

Ο Dr. Francesco Lo Monaco, ιδρυτής της κλινικής The National Heart Clinic στη Harley Street και συγγραφέας του βιβλίου The Heart Saviour, προτρέπει τους ανθρώπους να εστιάζουν στην αποκατάσταση μετά από απαιτητικές ημέρες, προτού το στρες γίνει χρόνιο.

«Δεν αισθάνεσαι αμέσως τη ζημιά που προκαλεί το χρόνιο στρες. Με τον καιρό, όμως, αρχίζει να αποτυπώνεται στον ύπνο, στην αρτηριακή πίεση και τελικά στα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων», εξηγεί ο γιατρός.

Αν βρείτε λίγο χρόνο μέσα στην ημέρα σας, ο γιατρός συνιστά ένα 20λεπτο περπάτημα μετά το μεσημεριανό γεύμα, χρησιμοποιώντας αυτόν τον χρόνο για να θέσετε ξεκάθαρους στόχους που θα σας βοηθήσουν να αποβάλετε την ένταση. Παράλληλα, επισημαίνει πέντε συνήθειες που αποφεύγει συστηματικά μετά από μια ημέρα γεμάτη στρες:

Παράλειψη διαδικασίας αποκατάστασης (Recovery)

Έντονη προπόνηση στο γυμναστήριο

Αναγκαστικά παγόλουτρα (Ice Baths)

Βραδινό φαγητό αργά τη νύχτα

Ύπνος σε ένα «θορυβώδες» περιβάλλον

Παράλειψη διαδικασίας αποκατάστασης (Recovery)

Πολλοί πιστεύουν ότι η αποκατάσταση αφορά μόνο την έντονη σωματική άσκηση, όμως μια ψυχικά εξαντλητική ημέρα επιβαρύνει εξίσου τον οργανισμό. «Τα επίπεδα της κορτιζόλης (ορμόνη του στρες) μπορούν να παραμείνουν αυξημένα για ώρες, ενώ η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (HRV) ενδέχεται να παραμείνει μειωμένη», αναφέρει ο Dr. Lo Monaco.

«Αν δεν λάβετε μέτρα για να χαλαρώσετε –όπως ασκήσεις αναπνοής ή τεχνικές ενεργοποίησης του πνευμονογαστρικού νεύρου– θα το νιώσετε έντονα την επόμενη ημέρα. Η διαρκής κατάσταση στρες θα εκδηλωθεί αναπόφευκτα στο σώμα σας».

Έντονη προπόνηση στο γυμναστήριο

Αν και πολλοί χρησιμοποιούν τα βάρη ή την έντονη γυμναστική για να «εκτονωθούν» μετά τη δουλειά, ο ειδικός αποφεύγει αυτή την προσέγγιση καθώς μπορεί να προκαλέσει περισσότερη ζημιά παρά καλό σε ένα ήδη επιβαρυμένο καρδιαγγειακό σύστημα.

«Μετά από μια δύσκολη ημέρα, προτιμώ 20 λεπτά άσκησης στη Ζώνη 2 (Zone 2), στην οποία μπορείτε ακόμα να μιλάτε άνετα κατά τη διάρκεια της άσκησης, στοχεύοντας στο 55% με 65% των μέγιστων καρδιακών παλμών σας. Στόχος είναι να υποστηρίξετε τον οργανισμό σας, όχι να τον πιέσετε περισσότερο», επισημαίνει ο ειδικός.

Αναγκαστικά παγόλουτρα (Ice Baths)

Αν σκέφτεστε να κάνετε ένα παγόλουτρο για να ανακουφίσετε τους μυϊκούς πόνους, σκεφτείτε το διπλά αν η ημέρα σας ήταν γεμάτη άγχος.

«Η έκθεση στο κρύο είναι εξαιρετική, αλλά πρέπει να γίνεται στο σωστό πλαίσιο. Αν είστε ήδη στρεσαρισμένοι, το κρύο προκαλεί επιπλέον αγγειοσυστολή (στένωση των αιμοφόρων αγγείων) σε ένα σύστημα που είναι ήδη σφιγμένο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, προτιμώ τη ζεστασιά και τη χαλάρωση», εξηγεί ο γιατρός.

Βραδινό φαγητό αργά τη νύχτα

Οι γεμάτες με υποχρεώσεις ημέρες συχνά οδηγούν σε γεύματα άργα το βράδυ. Ωστόσο, ο Dr. Lo Monaco τονίζει πως πολυάριθμες μελέτες δείχνουν ότι το φαγητό κοντά στην ώρα του ύπνου αυξάνει τη νυχτερινή αρτηριακή πίεση. Αυτό εμποδίζει την καρδιά να «ρίξει ρυθμούς» κατά τη διάρκεια της νύχτας για να ανακάμψει.

Η διαρκής κατανάλωση φαγητού αργά το βράδυ καταπονεί την καρδιά. Ο ίδιος συνιστά να μεσολαβούν τουλάχιστον 3 ώρες χωρίς φαγητό πριν από τον ύπνο.

Ύπνος σε ένα «θορυβώδες» περιβάλλον

Η ησυχία είναι το «κλειδί» για την αποθεραπεία του οργανισμού, αλλά ο γιατρός δεν αναφέρεται μόνο στον ακουστικό θόρυβο. Ο «οπτικός θόρυβος» από τα φώτα, οι ηλεκτρικοί ήχοι και οι διαρκείς ειδοποιήσεις της τεχνολογίας δημιουργούν ένα εξαιρετικά θορυβώδες νοητικό περιβάλλον.

«Όταν ο οργανισμός είναι ήδη φορτισμένος, ακόμα και αυτές οι μικρές παρεμβολές στο υπνοδωμάτιο έχουν σημασία. Η βελτιστοποίηση του περιβάλλοντος ύπνου μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (HRV). Η μακροπρόθεσμη ζημιά δεν προέρχεται μόνο από τις στρεσογόνες ημέρες, αλλά από το πόσο συστηματικά αποτυγχάνουμε να ανακάμψουμε από αυτές», αναφέρει ο ειδικός.